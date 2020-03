La Macarena, a favor de la devolución a los abonados del dinero de la carrera oficial de Semana Santa

El hermano mayor de la Macarena, José Antonio Fernández Cabrero, tiene claro que el importe recaudado por el Consejo de Cofradías en concepto de sillas y palcos debe ser devuelto a los abonados, pues la gente "no hay podido disfrutar de la Semana Santa". Las cofradías ya han recibido el primero de los dos pagos en concepto de subvención, "pero no debe haber problema alguno en devolverlo a quien pertenece, que es la gente que ha pagado".

Fernández Cabrero abundó en la materia: "Dentro se nuestros planes de acción social tenemos muy claro que no podemos quedarnos con lo que no es nuestro. Lo tengo clarísimo como hermano mayor. Le he pedido a los mayordomos que estudien la fórmula a falta de que el cabildo de oficiales conceda su conformidad formal. La gente no ha podido disfrutar de la Semana Santa. No hay más que hablar, hay que devolverles el dinero".

La Hermandad de los Estudiantes ha sido la primera en hacer pública su posición al respecto. Su hermano mayor Jesús Resa, considera que se trata de una cuestión moral y entiende que el dinero debe volver a las familias, máxime en los tiempos de fuerte crisis que se avecinan, como ya ha alertado el propio arzobispo, monseñor Asenjo. La propia Iglesia de Sevilla ha dado ejemplo al ofrecer el edificio del Seminario para atender a enfermos y donar 300.000 euros para material sanitario.