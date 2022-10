El sevillano Manuel Soria, nuevo caballero de la Orden del Santo Sepulcro de Jerusalén

El sacerdote y canónigo sevillano Manuel Soria Campos ha sido recibido en Córdoba como nuevo caballero de la Orden del Santo Sepulcro de Jerusalén. Los actos se han celebrado este fin de semana en la Mezquita-Catedral. Previamente al acto central se celebró la denominada Vela de Armas y la Vigilia de Oración en la Iglesia de San Pablo. Momentos antes de los actos, el cura Soria envió un mensaje a sus allegados con especial reconocimiento a quien propuso su nombramiento: "Me sentiré muy unido en la oración a quien fue mi Obispo, el cardenal Carlos Amigo Vallejo, quien me propuso para recibir tan alta distinción eclesiástica unos meses antes de fallecer, que Dios me ayude para que siempre sea digno de poseerla. Un fuerte abrazo a todos". El hermano Pablo Noguera, secretario personal que fue del cardenal Amigo, estuvo presente en los actos en su condición también de caballero de la orden .

Manuel Soria fue ordenado sacerdote en Sevilla en 1993 por el Papa Juan Pablo II con ocasión de la visita del Santo Padre a la ciudad para la clausura del Congreso Eucarístico de 1993, el celebrado con el título Lumen Gentium. Aquella ordenación tuvo lugar en el pabellón de Deportes de San Pablo. Soria fue delegado diocesano de Hermandades y Cofradías del Arzobispado. De joven fue un cofrade muy activo de la hermandad de Los Panaderos. Su papel fue clave para que la Virgen de Regla estuviera presente en Madrid con motivo de la visita del Papa Benedicto XVI.