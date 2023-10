Maya Villalobo tenía permiso para venir hoy a Sevilla al cumpleaños de su padre

La joven sevillana asesinada en Israel, Maya Villalobo Sinvany, tenía permiso para venir este viernes a Sevilla, donde iba a celebrar el cumpleaños de su padre. Así lo ha explicado José María Villalobo, tío paterno de la víctima, tras asistir a la concentración en recuerdo de la joven que se ha celebrado en la puerta del Ayuntamiento de Sevilla, donde se han guardado cinco minutos de silencio.

Este familiar indicó que el padre de la joven, Eduardo Villalobo, no pudo asistir a esta concentración porque se encuentra ya en Israel para asistir al funeral de su hija, que se celebrará previsiblemente este viernes. "Una celebración de cumpleaños que al final va a ser un entierro", lamentó el hermano del padre. Este hombre aún no entiende qué hacía Maya Villalobo en un puesto del Ejército israelí junto a la frontera con la Franja de Gaza. "Era una cría, no medía más de esto", dijo, colocando la mano a la altura de su hombre. "Estaba haciendo la mili. Era una inconsciencia mandarla a primera línea, ¿qué iba a hacer ella allí?", se cuestionó, visiblemente emocionado. José María Villalobo vio a su sobrina por última vez el año pasado.

Al homenaje convocado en el Ayuntamiento acudieron varios familiares y amigos de la joven asesinada. Muchos de ellos no podían contener las lágrimas. Un primo del padre, que no quiso dar su nombre, aprovechó la presencia de los medios de comunicación para dar las gracias a todas las personas que las han apoyado en estos días inciertos.

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, presidió los cinco minutos de silencio, que se celebraron en la puerta trasera del Consistorio, la que da a la Plaza de San Francisco, ya que la principal de la Plaza Nueva se encuentra actualmente en obras. Al evento acudieron todos los grupos políticos con representación en el Ayuntamiento de Sevilla, salvo los de la confluencia de izquierdas (Podemos e IU).

Maya Villalobo nació en Sevilla hace 19 años. Era hija de un profesor de la Facultad de Biología de la Universidad de Sevilla, Eduardo Villalobo, y de una investigadora israelí. La joven residía con su madre en Givatayim, una localidad cercana a Tel Aviv. Solía pasar los veranos en Sevilla. Actualmente se encontraba realizando el servicio militar en Israel, donde es obligatorio para todas las personas, tanto hombres como mujeres.

Estaba en una base del Ejército hebreo cerca de la aldea de Nahal Oz, junto a la frontera con la Franja de Gaza. El cuartel fue asaltado a primera hora de la mañana del pasado sábado por cientos de milicianos de Hamas fuertemente armados, después de que rompieran la valla fronteriza en más de 30 puntos. También tomaron varios kibutz situados en las inmediaciones de la Franja, matando a la población local, y provocaron una masacre en un concierto que se celebraba en el desierto.