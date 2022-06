Médicos de urgencias extrahospitalarias lanzan un SOS: "No queremos ser cómplices de una tragedia por falta de personal"

Los médicos de Urgencias de Atención Primaria van a la huelga. Llevan unas dos décadas reclamando mejoras y ya están "hartos". Harán un paro de 12 horas este lunes 13 de junio, desde las 8:00 hasta las 20.00. Aunque en realidad la protesta, convocada por el Sindicato Médico, no tendrá repercusión asistencial dado que al tratarse de atención urgente, la jornada estará cubierta por los servicios mínimos. "Pero queremos que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) se entere", indican desde el organismo.

Además de la jornada de huelga, continuando con las movilizaciones previstas, la principal central entre los galenos andaluces ha convocado una nueva protesta ante el Palacio de San Telmo, sede del Gobierno autonómico, que se desarrollará entre las 11:30 y las 12:00 horas.

La convocatoria es para los facultativos de los Dispositivos de Apoyo de Atención Primaria, los llamados Servicios de Urgencia de Atención Primaria (SUAP), que incluye esos puntos en los centros de salud y los dispositivos de atención domiciliaria urgente. Reclaman mejores condiciones laborales y retributivas. Entre estas últimas, demandan el pago de complementos como nocturnidad, penosidad, peligrosidad, turnicidad y festivos.

Las demandas del colectivo

Otra demanda es que tengan posibilidades de formación dentro de la jornada laboral y no se la tengan que costear los propios profesionales. También reclaman que haya un retén de guardias localizadas y retribuidas para cubrir con rapidez las ausencias imprevistas entre los profesionales de turno.

Ana Pagador Paz es vocal del SUAP en el Sindicato Médico de Sevilla, médico de familia y miembro de una de estas unidades. En la previa de la jornada de huelga, exige que el colectivo "deje de ser discriminado". Pagador habla del "temor" en la plantilla ante la cercanía de las vacaciones y la pérdida de efectivos sin remplazo. "Estamos viviendo verdaderos dramas por la falta de sustituciones. Los equipos móviles están saliendo sin médicos, ¿qué servicio se puede dar así?", se pregunta. Como consecuencia, alerta, "más carga de trabajo y más demora de los tiempos de espera".

La facultativa alerta del grave problema que supone la "falta de recursos humanos" para atención de urgencias extrahospitalarias. "Esto conlleva que no se está dando un servicio de calidad y el que se da es a costa de la presión de los profesionales. Si no hay médicos para cubrir bajas, imagínese ahora que vienen las vacaciones. Nos volvemos a manifestar para que la Administración nos escuche porque no queremos ser cómplices de tragedias por falta de médicos de urgencias de Atención Primaria", denuncia.

Desde el Sindicato Médico de Sevilla se recuerda que los trabajadores de los Dispositivos de Apoyo y Servicios de Urgencia de Atención Primaria son responsables de la atención del 90% de las emergencias y urgencias extrahospitalarias en la comunidad autónoma. Desde esta organización se añade que, pese a que están disponibles las 24 horas del día los 365 del año, no tienen guardias localizadas retribuidas, como ocurre con los profesionales del 061. Por ello reclaman que sus condiciones laborales sean "idénticas al resto de los facultativos que en Andalucía realicen sus labores asistenciales en el mismo ámbito".

En esta línea, Ana Pagador denuncia que son los "chicos y chicas para todo". Por ello, la organización sindical que agrupa a los facultativos reclama que la Administración andaluza "no puede seguir ignorando a estos profesionales". Además, sostiene que "es el momento de una única urgencias y emergencias extrahospitalaria en Andalucía" con "un mismo trabajo, un mismo sueldo". "Exigimos que no se quede todo en palabras. Queremos las cosas por escrito", concluye Pagador.