"Un buen funcionamiento de las Urgencias de Atención Primaria evitaría muchos ingresos"

La Atención Primaria sigue languideciéndose. A la complicada comunicación por vía telefónica y las demoras en las citas médicas, se suma el deterioro de la atención de los equipos de Urgencias extrahospitalaria por falta de personal. El servicio que fue llamado a convertirse en el primer muro de contención del coronavirus se siente "maltratado" en plena pandemia sanitaria y no encuentra soluciones para poder hacer cumplir este objetivo por una falta de recursos y profesionales sostenida en el tiempo.

El Sindicato Médico de Sevilla ha hecho recientemente pública la espera de "hasta ocho horas" que cualquier usuario puede padecer en caso de requerir la atención de los Servicios de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) del distrito sanitario Sevilla. Una situación a la que se ha desembocado, según denuncian, por una "ausencia de médicos" que provoca que, en determinados días, la plantilla inicial de seis equipos entre los que se reparten toda la ciudad se vea reducida hasta a tres.

"Llevamos más de un año denunciando a la gerencia del distrito las ausencias que no se sustituyen. Esta situación se daba antes en épocas como Navidad o verano, pero ahora se mantiene en el tiempo. Nos preocupa y entristece que de seis equipos que tenemos para cubrir el día y la noche, llevamos desde septiembre, pero sobre todo en enero, encontrándonos con días en los que estamos en la calle tres o cuatro para toda la ciudad. Eso está haciendo que cuando llegamos a los avisos las demoras sean de hasta ocho y nueve horas en algunos casos concretos porque los que quedamos tenemos que atravesarnos toda la ciudad entre un aviso y otro", señala la doctora Ana Pagador Paz, vocal del SUAP del Sindicato Médico de Sevilla, médico de familia y miembro del una de estas unidades.

La facultativa alerta de que, debido a esas largas espera y, en cierto modo influenciado por la pandemia, se están encontrando "situaciones muy graves" en las que en la mayoría es necesario el ingreso hospitalario. "Antes de la crisis atendíamos avisos más banales, pero ahora hay muchos mayores con mucho miedo a acudir a los centros sanitarios y nos encontramos patologías muy descompensadas en las que nos es imposible evitar la hospitalización, con la sobrecarga que eso conlleva en un momento como el actual y que podría ser evitado de contar con más profesionales que permitieran una mayor cobertura en Atención Primaria", señala.

El Sindicato Médico ha impulsado una campaña de recogida de firmas para exigir soluciones

El Sindicato Médico ha impulsado una campaña recogida de firmas entre los profesionales con la finalidad de ser entregado en el distrito sanitario para exigir "soluciones" y, sobre todo, "ser escuchados" porque así se "evitarían sobrecargas" en los hospitales. "Si no funciona la Primaria bien y si el SUAP no hace sus funciones bien por esta falta de personal y de recursos, no podemos ser ese muro de contención para tratar de sobrecargar la puerta del hospital y la hospitalización en plena tercera ola de Covid. Si hubiera una buena primaria y un buen equipo SUAP con sus plantillas completas evitaríamos muchos ingresos", recalca.

Las prolongadas espera que finalmente padecen los ciudadanos por esa falta de personal, se ve ahora agudizada con el Covid porque los profesionales tienen que protegerse con los equipos, que se tarda un tiempo en ponerse, y desinfectar luego la ambulancia en caso de traslado de paciente con sospecha de contagio. Lo que se están encontrando son enfermos y familiares muy nerviosos por la tardanza en llegar la ayuda médica. Incluso han vivido momentos de cierta violencia. "Nosotros vamos atendiendo avisos sin saber cuántos tenemos en cola y hay veces que nos encontramos con que hay mucha demora en algunos de ellos y necesitamos que desde coordinación avisen de esa tardanza estimada a las familias porque se dan casos de recibimientos hostiles", manifiesta Ana María Gómez, también profesional del SUAP y vocal de Atención Primaria en el Colegio de Médicos. "Para nosotros es una impotencia el ver que llegamos tarde y que no podemos asumir lo que tendríamos que asumir", añade Ana Pagador.

Los casos que atiende el SUAP son de grado dos, es decir, es el servicio del EPES 061 es el que atiende infartos y patologías donde hay que llegar antes de los 15 minutos, mientras el resto les corresponden a ellos. Pagador alerta, en este sentido, de una sobrecarga del servicio de las Urgencias extrahospitalarias por la saturación de la Atención Primaria. "Los pacientes, sobre todo mayores, antes tenían un seguimiento en su centro de salud que ahora, después de los meses, estamos viendo que es muy difícil de llevar por teléfono. Si estamos atendiendo una urgencia banal que podría ser solucionada en Primaria, pero que acaba en nosotros por esa falta de respuesta en los centros de salud por falta de recursos, lo que estamos haciendo es retrasar la atención de un aviso realmente importante. Por eso es por lo que es tan importante que estemos, como mínimo, siempre los seis equipos al completo porque eso hace que los tiempos de demora estén más controlados", señala.

En esta línea, Ana Pagador hace un llamamiento al uso responsable de los servicios disponibles. "Necesitamos que la gente conozca nuestra situación para que sepa utilizar con sentido común los medios de los que se dispone. Que sepan que los recursos que tenemos son escasos y que lo que intentamos es ayudar siempre, pero que sean sensatos. Hay gente que nos indica síntomas graves para que acudamos con mayor prioridad y cuando llegamos nos encontramos asuntos banales", afirma.

Para Ana María Gómez la situación que vive el servicio es ya "desesperante". "Estamos cansados y quemados y no sabemos ya como decirlo", señala. La facultativa insiste en que "las plantillas están cogidas con pinzas" por lo que "ante cualquier imprevisto se dan casos de que hay algunas ambulancia salen sin médicos, sólo con enfermeros y técnicos, y hay algunas que ni llegan a salir", con la "sobrecarga" que supone para el resto de equipos y "la mayor probabilidad de llegar tarde a patologías graves" que ello conlleva.

Las profesionales, como portavoces del colectivo médico, piden a las administraciones sanitarias soluciones y proponen mejoras en las condiciones laborales para poder paliar un "déficit" de médicos que, aunque apuntan, "es generalizado", afecta notablemente a este servicio. "Aquí trabajamos de lunes a domingo sin ningún incentivo por festivos o nocturnidades y eso hace complicado que el servicio sea atrayente para nuevos profesionales e imposible tener un retén del que tirar cuando nos encontremos esas dificultades de completar las plantillas", manifiestan.