Profesionales de Urgencias extrahospitalarias de Sevilla exigen al SAS condiciones "iguales para todos"

Son profesionales de Atención Primaria que actúan en accidentes de carreteras, que van a domicilio por un infarto, un ictus o el Covid. Que cubren la asistencia en los horarios en que los centros de salud permanecen cerrados y que atienden una población que puede abarcar hasta 100 kilómetros de distancia de los hospitales. Los azules. Médicos, enfermeros y técnicos de los llamados Dispositivos de Apoyo y Servicios de Urgencias de Atención Primaria (SUAP), los antiguos DCCU. Y están "hartos" de "discriminación". De que no se les reconozca. Reclaman igualdad en formación, recursos y retribuciones con respecto a sus compañeros del 061 y llevan varias semanas protestando porque se les paguen complementos que no perciben -como turnicidad, nocturnidad, peligrosidad y festivos- pese a que les corresponden, según denuncian.

Este miércoles han vuelto a tomar las calles de Sevilla en una multitudinaria marcha que ha partido a las 11:30 horas de la sede de la Presidencia de la Junta de Andalucía, en el Palacio de San Telmo, y concluirá en la Avenida de la Constitución, a las puertas del Servicio Andaluz de Salud (SAS) donde, profesionales de toda la comunidad, expondrán su malestar y exigirán que se valore su trabajo.

"Queremos igualdad en formación y en recursos a la hora de trabajar", aclara Inmaculada Cobos, enfermera sevillana del SUAP de Carmona. Hoy forma parte de esa marea azul que se ha plantado en las puertas del SAS. "Queremos que se nos escuche, que se sienten a hablar con nosotros y que reorganicen las urgencias extrahospitalarias de Andalucía con un servicio único. Que estemos todos bajo el mismo paraguas", reivindica la sanitaria.

La organización convocante de la movilización, la Plataforma de Profesionales de las Urgencias y Emergencias del Servicio Andaluz de Salud, demanda que "deben dejar de ser discriminados" y que sus condiciones laborales y retributivas sean "idénticas al resto de los profesionales que en Andalucía realicen sus labores asistenciales en el mismo ámbito". Los profesionales aluden al 061, entidad integrada recientemente por el SAS. De hecho, el lema que corean en la protesta es: "Mismas funciones, mismas condiciones, mismas retribuciones" o "unificación del servicio de urgencias y emergencias extrahospitalarias".

Manoli Mayo ha viajado desde Cádiz para formar hoy también parte de esa marea azul que ha tomado las calles de Sevilla. Es enfermera del SUAP de San Fernando y reclama poder tener las mismas condiciones que el 061. "Somos dos servicios que tenemos las mismas funciones, pero que tenemos diferentes retribuciones, diferentes condiciones laborales, diferente dotación en las UVIS móviles y diferentes accesos a una formación gratuita y especializada", denuncia. "Todo ello hace que la homogeneidad y la calidad asistencial en Sevilla se vea afectada. No existe la equidad en toda Andalucía al mantener duplicados estos dos servicios paralelos, pero con grandes diferencias", añade.

La marcha ha salido desde el Palacio de San Telmo y concluye ante el SAS donde tiene lugar una nueva mesa de negociación en la que esperan se hable de ellos. No es la primera vez que se plantan ante los servicios centrales del Servicio Andaluz de Salud. Ya el pasado 21 de abril fueron recibidos por el director general de personal, Alberto Fernández, pero "se ha incumplido todo lo que nos prometió", afirman los manifestantes. "Esperamos muestren mayor empatía, teniendo en cuenta que su trabajo está directamente relacionado con el ámbito al que nos referimos y no intenten vendernos humo", añaden. Esta vez, además, los concovantes han tirado de ingenio y de la habilidad propia que caracteriza a la tierra para componer letras reivindicativas que interpretarán a ritmo de sevillanas. Tampoco han faltado los palillos, los megáfonos y la clásica pitada con silbatos y bocinas.

Los profesionales no están solos en sus reivindicaciones. Cuentan con el apoyo de los sindicatos con representación en la Mesa Sectorial de Sanidad -CCOO, UGT, CSIF, Sindicato Médico y Satse- y de todos ellos se han podido ver pancartas en la protesta. Desde el Sindicato Médico de Sevilla, su portavoz en el servicio, Ana Pagador, ha indicado durante la marcha que, lo más importante, es que "todos los andaluces puedan contar con unos equipos de urgencias extrahospitalarias bien formados y completos". Por ello reclama que la formación continuada esté incluida dentro de su jornada de trabajo y buenos medios adaptados a las patologías que atienden. Otra de las demandas es tener visibilidad. "Cuando vamos a los domicilios la gente nos confunde, no sabe que somos médicos de Atención Primaria porque la Administración no nos valora", añade.

Desde el Sindicato Médico de Sevilla, la facultativa recuerda que los trabajadores de los Dispositivos de Apoyo y Servicios de Urgencia de Atención Primaria son responsables de la atención en torno al 90% de las emergencias y urgencias extrahospitalarias en la comunidad autónoma. Desde esta organización se añade que pese a que están disponibles las 24 horas del día los 365 del año, no tienen guardias localizadas retribuidas, como ocurre con los profesionales del 061. "Da igual trabajar un martes, que un miércoles, que un domingo o día 25 de diciembre, ya sea de día o de noche, y esto tiene que dejar de ser así", concluye la sanitaria.