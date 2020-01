Movilidad descarta subir la potencia o la velocidad a los patinetes eléctricos

El concejal de Gobernación y Fiestas Mayores, Juan Carlos Cabrera, anunció ayer que se reunirá con las empresas de alquiler de patinetes eléctricos para abordar posibles modificaciones técnicas sobre su peso, si argumentan que es por una mayor durabilidad del producto, pero deja claro que no se va a autorizar "ni más velocidad ni potencia".

A preguntas de los periodistas tras informar sobre artículos falsificados intervenidos en distintas operaciones de la Policía Local, Cabrera añadió que el Ayuntamiento argumentará de forma más amplia las decisiones tomadas en la regulación sobre los patinetes a la Comisión de la Competencia, una vez analizado su informe, recordando que este organismo "defiende la competencia y la actividad empresarial", mientras que el "primer objetivo de este delegado es defender a los sevillanos y el interés general".

El Consistorio subraya que "lo primero es la seguridad de los sevillanos"

El citado informe insta a que el Consistorio que dé una mayor justificación de las medidas recogidas en la normativa local, tras analizar la denuncia de la Asociación Española de Economía Digital sobre la limitación de peso y potencia de los patinetes y las restricciones para aparcar, como adelantó Diario de Sevilla.

Al respecto, Cabrera subrayó que el Ayuntamiento "lo primero que tiene que atender es a la seguridad de los sevillanos", por lo que limita el uso de patinetes en carriles bici y los excluye de zonas peatonales, ya que "nadie quiere compartir el espacio con una persona en patinete eléctrico con una velocidad no controlada y un peso yuna potencia desproporcionados".

"Se limita el peso y la potencia por la seguridad vial y, aunque las empresas aseguran que la mayor potencia asegura un mayor frenado, el Ayuntamiento no quiere un mayor frenado porque no quiere esa mayor velocidad ni potencia", sentenció, antes de apuntar en todo momento a que prime la seguridad de los ciudadanos y evitar riesgos viales. También, mencionó el "deterioro de elementos y del conjunto patrimonial" que se ha causado cuando los patinetes han sido "abandonados a su suerte en la ciudad".

En este marco, anunció una reunión con las empresas, que "no han entrado de buena fe ni con buen pie en Sevilla". "Tenían que haber contado con alguna autorización de la Delegación de Movilidad para funcionar que jamás solicitaron, lanzaron miles de patinetes sin ningún tipo de autorización administrativa y establecieron su actividad comercial, no sólo con comercios donde cargaban baterías, sino que no había un número de licencias que pudiéramos operar con un número limitado de aparcamientos", recalcó.

A todo ello, sumó que "han molestado" a los sevillanos, recordando que ha existido incluso "rechazo" al dejarlos "tirados y en cualquier lado". "Cuando uno llega a una ciudad, ha de cumplir la normativa y hablar con el Ayuntamiento", insistió. Pese a ello, afirmó que se lanzarán "cauces de comunicación, pero que tengan claro que no vamos autorizar ni mayor potencia ni velocidad porque el mayor interés de este gobierno son sus ciudadanos", aunque se analizará el peso si estas empresas, "para dar mayor durabilidad a los patinetes, usan otros elementos de mayor peso". Sin embargo, recordó que "el 90% de los patinetes que compra cualquier ciudadano está en los 15 kilos".