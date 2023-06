El adiós de Muñoz en el Ayuntamiento de Sevilla: "orgulloso" y "dispuesto al diálogo" desde la oposición

Fin de ciclo. Antonio Muñoz se ha despedido este sábado en la que ha sido su intervención más emotiva de una Alcaldía a la que llegó, por efecto rebote, el enero de 2021, tras la salida de Juan Espadas, que se convirtió en candidato socialista a la Presidencia de la Junta de Andalucía. "Cierro una etapa de ocho años de un gobierno serio, dialogante, estable, sin ruido político y sin confrontación, dejando una Sevilla, mejor que la encontramos en 2015", ha dicho contundente. "En la oposición estaremos dispuestos al diálogo", ha defendido.

"Quiero decir con la máxima firmeza y contundencia que dejamos el gobierno con la cabeza bien alta, con el orgullo de un trabajo bien hecho, de haber realizado los deberes, de haber cumplido compromisos y de haber trabajado siempre con honestidad, sinceridad y con cercanía", ha continuado con un tono serio, dirigiéndose a los asistentes al Pleno, momentos antes de que José Luis Sanz alzará el bastón de mandos del Ayuntamiento de Sevilla, tras lograr la mayoría de votos de los presentes.

Ha enumerado logros y proyectos en marcha, un total de diez. Entre ellos, la Agencia Espacial, la apuesta por la Línea 3 de Metro, la rehabilitación de la fábrica de Artillería, la ampliación del tranvía hasta Santa Justa, el proyecto del tranvibus ya licitado que va a conectar la Plaza del Duque con Sevilla Este, Alcosa y Torreblanca, las nuevas promociones de viviendas, las grandes rehabilitaciones de zonas con necesidad de una intervención social como Pajaritos, ya licitada con 10 millones de euros, o Alcosa, nuevos contratos para reforzar servicios públicos; el gran proyecto para la fábrica de tabacos de Altadis; o los avances en la Capitalidad.

"Hacía décadas que Sevilla no vivía una situación como esta y eso refleja que no sólo hemos ejecutado y hemos conseguido que la ciudad esté en marcha, sino que además hemos trazado el modelo para Sevilla durante toda la próxima década. Cuando cada una de estos proyectos en marcha vayan culminándose, los sevillanos verán el sello de nuestro gobierno", ha defendido.

El Pleno ha servido para despedirse de una Alcaldía a la que, ha insistido, estará vigilante. "Asumimos nuestra responsabilidad en la oposición con un reto fundamental: controlar que la ciudad no se pare, que los proyectos no se detengan, que no haya retrocesos, que Sevilla siga avanzando. Siempre hemos puesto el interés de todos los sevillanos y sevillanas por encima de todo, y vamos a seguir haciéndolo", ha sentenciado, mostrándose siempre "dispuesto al diálogo", como ha subrayado varias veces en su discurso tras prometer el acta de concejal.