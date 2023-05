Nueva mesa de diálogo sobre el Milenario Reino de Sevilla

El Archivo Histórico Provincial de Sevilla, situado en la calle Almirante Apodaca 4, acoge este martes a las 18:00 una nueva mesa de diálogo organizada con motivo del aniversario del Milenario Reino de Sevilla. Esta acontecimiento relevante, que se celebrará durante todo este año 2023, cuenta con el apoyo del Ayuntamiento, la Casa Ducal de Medinaceli y está coordinado por el profesor de Historia Medieval de la Universidad de Sevilla, Manuel García Fernández, y por Emilio González Ferrín, arabista y también profesor de la Hispalense.

La mesa de diálogo que se celebra este miércoles lleva por nombre Reino de Sevilla Moderno y su proyección Atlántica (siglos XVI al XVIII). Coordinada por el profesor Juan José Iglesias, participan Rafael Pérez García (US), David González Cruz (UHU), Mercedes Gamero Rojas (US) y Juan José Iglesias Rodríguez (US).

La Asociación Milenario del Reino de Sevilla, que agrupa a todos los profesores e intelectuales que participan en la conmemoración, ha planteado este aniversario como una gran oportunidad para alcanzar una serie de fines: Profundizar en el conocimiento de la historia del territorio que a lo largo del tiempo ha formado parte del Reino de Sevilla y difundirla con carácter intercultural, abundando en la proyección activa de diferentes civilizaciones. Aprovechar este evento como oportunidad para relanzar el turismo cultural de calidad de la ciudad y su territorio resaltando su patrimonio histórico y cultural. Resaltar la importancia de Sevilla como punto de referencia en el sur de Europa y de encuentro entre los ámbitos europeo, mediterráneo y atlántico en la génesis de Andalucía. Enfatizar no sólo la propia efemérides, sino el proceso de conformación histórica de una realidad concreta urbana y territorial, que es a su vez local, regional y global.