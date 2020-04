LaIlusiónPuedeConTodo, el emotivo vídeo contra el coronavirus que vuela en las redes sociales desde el corazón de Utrera

La ONCE también se reinventa en tiempos del coronavirus. Con la mejor de su sonrisa y con el rostro de sus trabajadores como bandera. La ONCE de Utrera ha querido sumarse a las iniciativas solidarias que están teniendo lugar durante los días de confinamiento. Bajo el hashtag #LaIlusiónPuedeConTodo, la organización ha mostrado a sus trabajadores pidiendo a la población que colabore y permanezca en casa, una iniciativa que no deja de ser compartida por las redes sociales.

"Quédate en casa, con la ilusión siempre superaremos esto", es el mensaje con el que la ONCE abre el vídeo, que no sólo muestra solidaridad, sino que manda un mensaje de ánimo a todos. Al son de la canción "Quédate en casa" de Ariel Cuba, los componentes de la organización han realizado el 'challenge' del papel higiénico, que lleva días siendo viral en las redes sociales.

Los participante del vídeo provienen de las localidades sevillanas de Utrera, Arahal, Paradas, El Coronil, Montellano, Coripe, Los Palacios y Villafranca, El Palmar de Troya, Los Molares, El Cuervo, Lebrija y Las Cabezas de San Juan.

El decreto del estado de alarma ha complicado la suerte de instituciones como la ONCE. Los cupones y otros juegos activos han sido cancelados hasta el fin del confinamiento. De esta forma, la única forma de participar en los sorteos es mediante la web oficial.