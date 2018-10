El PP, a Antonio del Castillo: "Casado lidera un partido sensible a su causa"

La vicesecretaria de Comunicación del PP, Marta González, ha asegurado este lunes al padre de Marta del Castillo, tras su apoyo a Vox, que el Partido Popular "siempre" ha sido "sensible y comprensivo" con su causa y trabaja "intensamente" para que en el Código Penal se mantenga la prisión permanente revisable.

Antonio del Castillo, padre de la joven sevillana Marta del Castillo, por cuyo asesinato en 2009 fue condenado a 21 años y tres meses de cárcel Miguel Carcaño, ha manifestado este lunes a través de su perfil en la red social Twitter que si bien no va a "entrar en política", VOX tendrá su "apoyo y asistencia a algún acto", siempre que sus obligaciones laborales y su tiempo le permitan participar en tales eventos.

Por favor, no voy a hacer declaraciones, no voy a entrar en política. La formación política VOX tendrá mi apoyo y asistencia a algún acto, siempre que mi trabajo y tiempo me lo permita. Gracias.