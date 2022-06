El PP pregunta al gobierno municipal del PSOE por los planes especiales de protección de la Catedral y el Alcázar

El grupo Popular en el Ayuntamiento de Sevilla preguntará en la próxima Comisión de Control y Fiscalización del Gobierno, que se celebrará el próximo día 15, sobre qué previsión tiene el gobierno municipal en cuanto al uso futuro que se dará al inmueble de la casa Mallén número 7. Así, el portavoz de los populares, Juan de la Rosa, ha explicado que “el inmueble situado en el número 7 de la calle Mallén ha sido objeto de una larga expropiación al haber estado recurrida por el Estado”. Ha añadido que “la calificación de esta casa de 1.297 m2, obra de Aníbal González, es SIPS, aunque aún no se ha determinado el uso concreto que albergará”. Por ello, “desde el PP queremos saber cuándo tiene previsto el gobierno municipal del PSOE iniciar las actuaciones necesarias para dar uso a este inmueble”.

Por otro lado, dentro de las cinco preguntas orales, el PP preguntará sobre los planes especiales de protección del Alcázar y de la Catedral. Concretamente, ¿qué nuevos trámites se han sustanciado a la hora de realizar la redacción de estos planes? ¿En qué plazo estima el gobierno municipal que puedan terminar los trabajos de redacción de cada uno de los planes citados y cuál es el motivo de no haber convocado aún la comisión a la que se comprometió tras la aprobación de la moción en diciembre de 2021?.

Al hilo de ello, de la Rosa ha recordado que “el Pleno del Ayuntamiento de Sevilla acordó el pasado mes de diciembre la creación de una comisión, que se reunirá cada dos meses, para la elaboración de dichos planes especiales de protección para los conjuntos históricos declarados bienes de interés cultural. Ya han pasado más de seis meses y esta comisión no ha sido convocada ni una sola vez y nada sabemos sobre la elaboración de los planes especiales de protección de los sectores Catedral y Alcázar”. Ha destacado que “la indolencia y nefasta gestión del alcalde socialista Muñoz está costando muy cara a Sevilla, que corre el riesgo de dejar de ser Patrimonio Mundial por la negligencia del actual alcalde y ex delegado de Urbanismo durante estos siete años”.

Por otro lado, el pasado 23 de mayo, el IMD celebró su tradicional Gala del Deporte y entre las premiadas se encontraba una deportista de 18 años paralímpica que acudió tras confirmarse, por el propio IMD, que habría una intérprete de signos. “La sorpresa fue que no hubo traducción de signo alguno, además no sentaron a la deportista en un sitio cercano, lo que provocó una situación incómoda a la vez que recibieron un trato indigno”. De esta forma, el grupo de concejales del PP preguntará al gobierno municipal sobre las discrepancias económicas que provocaron que no hubiera intérprete de signos, por qué nadie avisó a la familia y qué motivo hubo para no facilitar a la deportista paralímpica un mejor sitio para seguir la gala y facilitar a la madre la traducción que llevó a cabo ella misma.

Del mismo modo, el PP, como oposición útil y responsable, ha presentado una pregunta oral sobre la situación en la que se encuentra la rescisión del contrato de los Colegios Públicos de Sevilla y si está previsto que salga una licitación de urgencia para recuperar la seguridad de los colegios tras 2 meses de abandono.

Respecto a las preguntas escritas, el PP ha presentado a la Comisión de Control 31 preguntas escritas para fiscalizar las distintas áreas de gobierno, entre ellas destaca en qué fase se encuentra la recepción de la barriada Pineda; las actuaciones de movilidad se pretenden llevar a cabo con los fondos Next Generation para facilitar los accesos a Santa Justa o el periodo de atención en los centros de servicios sociales y las listas de espera en cada uno de estos centros municipales.

Además, en el mes de junio de 2020 la GUMA aprobó el Plan de enajenaciones e inversión del Patrimonio Municipal del Suelo. A través de este plan, que consiste en la venta de una serie de inmuebles del Patrimonio Municipal de Suelo, se prevé obtener ingresos en torno a 53,7 millones de euros y a su vez, esta cantidad se destinaría a la financiación de proyectos públicos de ciudad. “Ante la falta de respuesta a las preguntas presentadas por el PP, hemos presentado una pregunta para que el gobierno municipal del PSOE nos dé el balance de este plan y cuáles son las previsiones y objetivos para seguir ejecutando dicho plan”.

También destacan las preguntas formuladas sobre el legado de Antonio El Bailarín. Hay que recordar que “tras un tortuoso periplo de abandonos, incumplimientos y olvidos, el legado del universal bailarín sevillano Antonio Ruiz Soler estuvo a punto de desaparecer por orden del propio Ayuntamiento. A este grupo le preocupa el destino que ha corrido este valioso acervo por ello, el PP ha elevado varias cuestiones a la Comisión de Control: ¿Dónde se encuentra en estos momentos todos los elementos del legado de Antonio El Bailarín?; ¿En qué estado se encuentran dichos elementos? Y ¿Qué tiene pensado el gobierno hacer con tan importante herencia?

El "bulo" del PP

Por su parte, el delegado de Hábitat Urbano y Cohesión Social, Juan Manuel Flores, ha lamentado este lunes el “bulo” lanzado por el PP sobre el riesgo de pérdida de categoría de Patrimonio Mundial para el Real Alcázar y la Catedral de Sevilla. “Es lamentable que el principal partido de la oposición no calibre o directamente no le importe el daño que le genera a la ciudad”, ha señalado Flores, quien, además, ha recordado el rigor patrimonial con el que están protegidos estos monumentos y ha reiterado que el Gobierno avanza en la elaboración de los planes especiales.

Así, Flores ha aclarado de nuevo que no existe ultimátum alguno por aparte de la UNESCO al Ayuntamiento de Sevilla con respecto a los planes especiales sobre el patrimonio del Casco Antiguo. “No es cierto y pedimos al PP rigor y seriedad, ya que utilizar el nombre de la UNESCO para difundir mentiras dice muy poco de la labor de oposición que realiza este partido”, ha considerado el delegado quien, además, ha recordado que es la propia Comisión Provincial de Patrimonio de la Junta de Andalucía la que analiza los expedientes que atañen a intervenciones en el entorno patrimonial, por lo que “también se pone en cuestión el rigor de este órgano”.

Flores ha desmentido que haya algún tipo de ultimátum por parte de la UNESCO ni indicaciones al respecto por parte la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía ni del Ministerio de Cultura.

Del mismo modo, ha explicado que desde la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente se está trabajando en los planes especiales de protección que quedan para el conjunto del casco histórico, como fue el compromiso asumido por el Ayuntamiento de Sevilla con la Unesco y que el trabajo más avanzado en la actualidad es el del sector de la Encarnación, que iniciará próximamente su tramitación administrativa para su aprobación.

Flores ha aclarado que la protección patrimonial de todo el casco histórico de la ciudad y, en consecuencia, de los entornos de la Encarnación, el Real Alcázar y la Catedral, se realiza desde la propia Comisión Provincial de Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía mientras finalizan por parte del Ayuntamiento de Sevilla los trabajos de elaboración de los planes especiales para estas zonas concretas. “Esto supone que cualquier proyecto de obra, sea pública o privado, es supervisado y, en su caso, autorizado o no por la Comisión Provincial”, ha explicado.

“El hecho de que una zona del conjunto histórico de la ciudad no tenga un plan especial aprobado no supone una desprotección del entorno, sino que se rige por los exigentes requisitos de la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía. No entendemos este alarmismo permanente e injustificado por parte del principal grupo de la oposición”, ha concluido Flores.