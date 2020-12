El PP hace de la Policía Local de Sevilla su caballo de batalla

El PP ha decidido hacer de la Policía Local de Sevilla su caballo de batalla político. O al menos uno de ellos. Ya lo hizo en su día Juan Ignacio Zoido, que se definió como el primer policía y, nada más llegar a la Alcaldía, se fue a visitar al turno de noche de la fuerza municipal. E inaugurar una comisaría que se había licitado y construido durante la etapa anterior, pero que le sirvió para sacar pecho y hacerse la foto.

A su sucesor como portavoz popular en el Ayuntamiento, Beltrán Pérez, parece haberle gustado la gran difusión que adquirió su denuncia de que la nueva flota de vehículos de la Policía está todavía "parada y sin seguro". Pérez estuvo hábil y aprovechó la pelota muerta, botando y sin portero que le dejó el gobierno local al organizar un desmesurado acto de presentación de unos patrulleros de estética futurista en Fibes, con luces estroboscópicas y música estridente.

Aquello le valió al portavoz popular para salirse de sus espacios habituales en la prensa local y aprovechar unos minutos en programas de televisión nacionales, que se hicieron eco de la polémica por los nuevos patrulleros. En algunos, por cierto, le identificaron como Juan Carlos Cabrera, es decir, con el nombre del concejal de Gobernación, el encargado de responderle después. Se lio el que pone los rótulos. Cosas del directo.

En cualquier caso, el PP no está dispuesto a dejar de explotar el filón que ha visto en la Policía Local de Sevilla. Este lunes le ha tocado el turno al 092, ese número de teléfono que, como bien se ha encargado recordar Pérez, recuperó Juan Ignacio Zoido al llegar a la Alcaldía. Bien haría el portavoz del PP en no identificarse demasiado con la gestión de Zoido, que montó una bicefalia en la Jefatura que provocó una guerra interna entre los mandos, que sigue a día de hoy, y que no creó ni una sola de las 300 plazas que prometió que haría.

Dejando de lado épocas pasadas, los populares denuncian este lunes el "apagón del 092" y asegura que han recibido un "aluvión de denuncias vecinales que han manifestado la imposibilidad de contactar" con este número, "precisamente en un momento crítico desde el punto de vista de la seguridad, como el que estamos viviendo".

Pérez añade que "tanto asociaciones vecinales como sevillanos a título particular" le han explicado que llaman reiteradamente al 092 para presentar una denuncia y "en ningún son atendidos por agente u operador alguno". Esto, indica el concejal popular "genera frustración entre los vecinos, que ven que su policía local no puede responder a sus demandas porque la plantilla está bajo mínimos", que enlaza el problema en el 092 con otra de sus denuncias recientes, la pérdida de 400 agentes en los dos mandatos de Juan Espadas.

El PP concluye su nota exigiendo al gobierno la reestructuración del servicio conforme a las necesidades de comunicación del siglo XXI. "El 092 empezó como una esperanza, siguió como servicio público y ahora es un claro ejemplo de frustración de los vecinos en su relación con la Policía. O se dota a la Policía de suficientes miembros para prestar este servicio o las cosas van a ir mal". Para Pérez, el Ayuntamiento prefiere "no coger el teléfono para no decir que no tiene policías para actuar allí donde los vecinos lo reclaman".