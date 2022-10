El PP de Sevilla zanja su división interna y abraza a Juanma Moreno

A partir de ahora, este partido con 20.000 militantes se ha alineado con el presidente de la Junta Juanma Moreno con el objetivo de ganar las elecciones municipales con José Luis Sanz y las generales con Alberto Núñez Feijoo en 2023. El Congreso se celebra en el Hotel Meliá de la capital con el objetivo de ser útil para la sociedad sevillana y de preparar al partido para las próximas elecciones. El 16º Congreso del PP de la provincia de Sevilla parece haber puesto fin a la división interna y a la crisis que lo hacía ingobernable, sobre todo desde 2017.municipales con José Luis Sanz y las generales con Alberto Núñez Feijoo en 2023. El Congreso se celebra en el Hotel Meliá de la capital con el objetivo de ser útil para la sociedad sevillana y de preparar al partido para las próximas elecciones.

Tanto Virginia Pérez como Juan de la Rosa, que han pasado a ser presidenta y secretario general salientes, respectivamente, por ser leales al ex presidente nacional Pablo Casado y se han despedido dando las gracias y pidiendo perdón. Pérez sigue como diputada andaluza y De la Rosa como portavoz del Ayuntamiento de Sevilla. La nueva dirección del PP de Sevilla recae en dos leales a Juanma Moreno: Ricardo Sánchez, como presidente (también es delegado del Gobierno de la Junta en Sevilla), y en su secretario general José Ricardo García Román.

Entre los asistentes que estuvieron en primera fila destacan Javier Arenas (presidente de honor), José Luis Sanz (candidato a la Alcaldía de Sevilla, que intervino como ponente), Juan Ignacio Zoido (eurodiputado en Bruselas), Sol Cruz y Ricardo Tarno (diputados nacionales), y el consejero Jorge Paradela, de Política Industrial y Energía, que intervino como ponente. Al final de la sala estuvo Amalia Gómez, ex secretaria de Asuntos Sociales, que también se dejó ver.

Del Pozo: "Han sido muchos años con enfrentamientos personales que nos han destrozado"

En sus intervenciones de este sábado, los dirigentes del partido ha apelado a la unidad, a la lealtad mutua y a que no vuelva a repetirse. La más directa ha sido Patricia del Pozo, presidenta de la Mesa del Congreso y también consejera de la Junta de Desarrollo Educativo y Formación Profesional. "Hemos pasado momentos complicados. Han sido muchos años con divisiones y enfrentamientos personales que nos han destrozado a todos. Que nunca vuelva a ocurrir. Vamos a pasar página a estos años complicados", ha señalado.

Del Pozo reclamó "generosidad" a los asistentes al congreso y calificó esta división de algo "incomprensible" en un momento histórico para el PP por ostentar el Gobierno de la Junta de Andalucía tras 37 años de hegemonía socialista y por los buenos resultados obtenidos en las autonómicas en capitales y municipios, entre ellos en Sevilla. La consejera garantiza que en el partido "hay espacio para todos" y pide trabajar por recuperar "el gran partido del PP de Sevilla" que cuida a sus miembros y lucha por "que Sevilla y Andalucía sean tierra de oportunidades".

El presidente de Nuevas Generaciones, Pedro González, ha reclamado "unidad, unidad y unidad" en el PP de Sevilla, "ser compañeros, tirar juntos del carro una vez elegida la nueva dirección, lealtad mutua sin vencedores ni vencidos".

Virginia Pérez: "remaré en la misma dirección que el partido"

Con quejas por el calor del salón a 27 grados de temperatura, Virginia Pérez ha comenzado su intervención como presidenta saliente del PP de la provincia de Sevilla prometiendo lealtad al partido, aunque ahora desde las galeras. "Me encontraréis remando en la misma dirección, en galeras", ha recalcado. Pérez ha pedido perdón y dado las gracias a los que le dieron la primera oportunidad. "Pido disculpas por los errores que he podido cometer. Los errores han sido sólo míos", ha enfatizado. Admite que estos años en el cargo "no ha sido fácil; demasiadas tempestades".

Pérez ha hecho recuento de todos y cada uno de los días que ha presidido el PP: 1879 días. Se ha emocionado hasta las lágrimas al hablar de Juan Bueno, por confiar en ella para trabajar junto a él y porque "supo sentarse conmigo después de mayo de 2017" (fue la fecha de la crisis del PP de Sevilla por el congreso al que concurrieron ambos como candidatos a presidir el partido) demostrándole "respeto, cariño, comprensión y saber estar". Pérez dirigió su mayor agradecimiento al ex presidente Mariano Rajoy.

El portavoz parlamentario del PP, Toni Martín, se ha acercado a Virginia Pérez para pedirle perdón por lo que haya podido causarle.

Juan de la Rosa se ha despedido como secretario general saliente del PP de Sevilla ofreciendo su ayuda "allá donde esté". Sigue siendo portavoz municipal del PP en el Ayuntamiento de Sevilla.

Sanz: "el PP va a recuperar la capital de Andalucía"

El candidato José Luis Sanz elogió a Patricia del Pozo ("pondrá el sistema educativo de Andalucía al nivel de otras provincias españolas"), le señaló a Virginia Pérez algunas virtudes ("su fortaleza y su capacidad de decisión") y destacó de Ricardo Sánchez que tenga como modelo a Juanma Moreno y su gestión como alcalde de Mairena del Alcor. Sanz desgranó en su ponencia su proyecto de ciudad para Sevilla y zanjó su intervención seguro de que "el PP va a recuperar la capital de Andalucía".