El PP exige al alcalde que "no mueva ni queme" los restos del osario hasta que la Fiscalía se pronuncie

El Grupo Popular en el Ayuntamiento de Sevilla ha exigido al alcalde del PSOE que "no mueva ni queme los restos del osario" hasta que la Fiscalía se pronuncie y le ha instado a que cumpla con la Inspección de Trabajo. El portavoz del Grupo Popular, Juan de la Rosa, ha manifestado que “el gobierno municipal del PSOE no debe mover los restos hallados hasta que la Fiscalía se pronuncie al respecto, si lo hiciera es porque algo temen”. Ha añadido que “no queremos ni pensar que el alcalde del PSOE ordene la quema de estos restos de un día para otro y que haya cuerpos que hayan sido exhumados de los nichos recientemente, en estos últimos ocho años”.

De la Rosa ha indicado que “aún estamos esperando que el alcalde se pronuncie y dé explicaciones, ya que aún no se ha pronunciado al respecto”. Ha recordado que desde el Grupo Popular hemos solicitado a Alcaldía que, de forma urgente, nos expliquen el procedimiento de exhumación de oficio así como la procedencia de los restos hasta llegar al lugar donde se encuentran. Igualmente, queremos saber cómo es la cadena de custodia de restos y que demuestren que existe el registro de cadáveres y restos cadavéricos que se inhumen, exhumen o cremen, tal y como exige el artículo 49 del Decreto 95/2001 de 3 de abril por el que se aprueba el Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria.

Igualmente, el portavoz del Grupo Popular ha reiterado que “si el gobierno municipal tiene tanta certeza de que los restos y cuerpos amontonados en el cementerio, como si fuera un vertedero, son de hace treinta años que lo demuestre”.

Por otro lado, de la Rosa ha instado al alcalde a que de manera urgente cumpla con la Inspección de Trabajo y convoque el Comité de Seguridad y Salud del Ayuntamiento de Sevilla que no se reúne desde el 7 de marzo de 2022, incumpliéndose la obligación legalmente establecida de reunirse cada tres meses. “La falta de convocatoria de este comité impide ejercer el derecho de consulta regular y periódica en materia de prevención de riesgos laborales, por lo que esperamos que el alcalde cumpla con la Inspección de Trabajo y lo convoque de forma extraordinaria”.

Al hilo de ello, ha detallado que “los propios trabajadores del cementerio han denunciado en reiteradas ocasiones que en el cementerio no se cumplen las normas de seguridad y salud, además de la carencia de medios”.

“La dejación de funciones del gobierno municipal del PSOE en el cementerio en estos ocho años es alarmante y muy grave. Ahora, a la desesperada y tras nuestras denuncias, quieren tomar medidas urgentes, no queremos ni pensar que empiecen a incinerar estos restos apresuradamente y sin control”, ha reiterado de la Rosa.

El portavoz del PP ha concluido que “esperemos que, si nada tienen que ocultar, que no actúen a la desesperada y que nos remitan, de forma urgente, la información que hemos solicitado”. Ha añadido que “el alcalde como máximo responsable de la ciudad debe dar explicaciones en lugar de permanecer callado. En el cementerio no puede haber restos humanos arrumbados y en un lugar indigno, no se puede faltar el respeto de esta manera, por eso lo hemos puesto en manos de la Fiscalía”.