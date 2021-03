El PP alerta de que un colegio de Sevilla no puede abrir las ventanas por su deterioro

El Grupo Municipal del PP ha denunciado este viernes la "degradación" de las dependencias y el "grave deterioro" de las puertas y ventanas en el CEIP Fray Bartolomé de las Casas, en el Polígono Sur de Sevilla, motivo por el cual exige a Espadas su arreglo inmediato.

El concejal popular José Luis García ha visitado recientemente este colegio, donde hay escolarizados cerca de 200 alumnos. En dicho encuentro los representantes de la comunidad educativa del colegio le han trasladado su "malestar" por la situación de las puertas de las aulas y dependencias del interior del centro.

“La gran mayoría de estas puertas son de madera y presentan un estado de grave deterioro, ya que no han sido renovadas desde que se construyó el edificio hace 40 años. También existen dos puertas de hierro, una de las cuales también está muy deteriorada”. “Ésta es otra muestra más del abandono de Espadas al patrimonio y a los barrios”, ha añadido García.

A este respecto, el PP alerta de que en numerosas ocasiones, desde el año 2017, se han remitido escritos al servicio de Edificios Municipales, en los que solicitan la reparación o sustitución urgente de dichas puertas debido a su mal estado. “La propia comunidad educativa intenta, dentro de sus posibilidades, mantener lo mejor posible la estética y estado del edificio realizando múltiples actuaciones a lo largo del año como pinturas de dibujos en las paredes, realización de murales para ocultar su mal estado y mala presencia hacia las personas y usuarios que vienen al centro o el adecentamiento del patio, pero ante la gravedad del problema que exponemos nada podemos hacer”, han referido en los escritos.

Sin ninguna solución

García ha explicado que durante este tiempo se han personado en el centro en numerosas ocasiones, operarios y técnicos de mantenimiento de Edificios Municipales para constatar el estado de las mismas, "pero sin dar una solución al problema”.

Por otro lado, con fecha de 25 de enero de 2021, también se ha remitido al director general de Edificios Municipales un escrito en el que solicita la sustitución de las ventanas para cumplir el protocolo Covid del centro. A este respecto señalan que, ante la situación de pandemia actual y la recomendación de los organismos de salud de que se produzca una ventilación frecuente de las aulas para minimizar el riesgo de contagio, la comunidad educativa del CEIP Fray Bartolomé de las Casas no puede cumplir este requisito, ya que muchas de las ventanas con las que cuentan el centro no se pueden abrir al estar "condenadas". "No es posible su reparación y sustitución por la descatalogación de las mismas, dada su antigüedad", afirma García.

Para el PP, "ya es hora de que se le dé prioridad absoluta por parte de la delegación municipal competente para dotar de unas puertas dignas y unas ventanas adecuadas al Fray Bartolomé de las Casas".