El PP denuncia que Muñoz usa las campañas de promoción de turismo para autobombo personal

El portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Sevilla, Juan de la Rosa, ha denunciado hoy que "el alcalde socialista Muñoz está usando medios públicos y las campañas de promoción de turismo de Sevilla para autobombo personal".

De la Rosa ha explicado que "el Ayuntamiento de Sevilla ha lanzado una campaña de turismo, de promoción de la ciudad, que se puede ver en distintos soportes de la ciudad como kioscos, en los que se aprecian imágenes del alcalde que nada tienen que ver con la campaña. En una campaña de promoción de la ciudad para atraer turismo no tiene por qué aparecer imágenes del alcalde".

"El alcalde no puede aprovechar las campañas institucionales para autobombo y para marketing personal", ha reiterado de la Rosa. Ha indicado que "desde el Grupo Popular exigimos explicaciones al gobierno municipal, ya que el alcalde no puede usar los medios y fondos públicos para sus intereses personales". De la Rosa ha explicado que desde el Grupo Popular vamos a solicitar toda la información referente a esta campaña, así como el coste y los autores de la misma.

"Una campaña institucional de promoción de la ciudad no es para marketing del alcalde, por lo que exigimos la retirada inmediata de las imágenes de Muñoz", ha reiterado de la Rosa. Ha añadido que "el alcalde no puede usar el Ayuntamiento a su antojo ni puede aprovecharse de las campañas municipales y fondos públicos. El señor Muñoz no puede gastar el dinero de todos los sevillanos ni emplear campañas institucionales para promocionarse él".

De la Rosa ha concluido que "ya está bien de que el señor Muñoz use el Ayuntamiento a su antojo para sus intereses personales. No olvidemos que ha utilizado subvenciones para contratar a afines PSOE, las empresas públicas son agencias de colocación del PSOE y ahora usa campañas institucionales para autobombo personal". Ha añadido "los sevillanos y el Ayuntamiento merecen un respeto".