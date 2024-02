El PSOE municipal también reclama que la recogida de basura neumática se mantenga en Pino Montano y San Diego

El PSOE se suma al rechazo colectivo de una treintena de entidades, asociaciones y clubes de Pino Montano y San Diego contra la decisión unilateral de eliminar la recogida neumática de basura adoptada por Sanz y reclama inversiones en su mantenimiento y mejora.

El Grupo Municipal Socialista ha pedido este miércoles a José Luis Sanz que atienda las peticiones de una treinta de entidades y colectivos de Pino Montano y San Diego que se han unido para paralizar la decisión de eliminar el sistema de recogida neumática de basura adoptada unilateralmente por el actual gobierno de la ciudad, al tiempo que han reclamado más inversión para mantener y mejorar esta infraestructura que pionera en Sevilla y que tiene una gran relevancia medioambiental.

“Que tiene problemas, sí, que es mejorable y que requiere inversiones, también. Pero no compartimos que esta infraestructura, que lleva funcionando desde hace dos décadas, haya que enterrarla. Treinta entidades dicen no, mientras que la delegada de Limpieza esgrime una encuesta donde sólo el 8,34 por ciento pide retirarla y, por tanto, la inmensa mayoría, un 91,66 por ciento, lo que pide es mejorarla”, destaca la concejala socialista Myriam Díaz y miembro del consejo de administración de Lipasam.

"Ya que su delegada de Limpieza, Evelia Rincón, ha decidido acabar con este sistema obviando al tejido asociativo del territorio, que sea Sanz el que escuche a los vecinos y vecinas, a los comerciantes, a las asociaciones de madres y padres de alumnos, a los clubes deportivos de la zona y a otras asociaciones y entidades que consideran desacertada la eliminación de la recogida neumática en sus barrios", ha dicho Myriam Díaz, concejala socialista.

Con el lema ‘¡El Ayuntamiento de Sevilla nos miente! Más inversión, más innovación. #laneumáticanosequita’, en la tarde del lunes celebraron una asamblea y suscribieron una petición para que José Luis Sanz reconsidere su decisión.

"El problema de la limpieza en Pino Montano y San Diego, señor Sanz, no se limita a la recogida neumática. Los contenedores, las naranjas, los matojos que proliferan por doquier, la acumulación de suciedad en la calles y de suciedad y hojas en los imbornales, complicando la absorción de la lluvia y provocando inundaciones, las naranjas caídas y aplastadas… Todo esto no lo soluciona la decisión salomónica de matar moscas a cañonazos eliminando la recogida neumática a partir de una encuesta con resultados sesgados y que no ha tenido siquiera en cuenta la opinión del tejido asociativo de Pino Montano y San Diego", ha abundado Myriam Díaz.

Según el PSOE, según la encuesta difundida por Evelia Rincón, aunque una gran parte de los vecinos se quejan del funcionamiento de la recogida neumática, sólo el 8,34 por ciento de los vecinos consultados optaría por eliminar el sistema. En consecuencia, el 91,66 por ciento no estaría a favor de quitarlo y sí de mejorarlo. "Ya que su delegada no lo hace, y el delegado del Distrito Norte, Juan de la Rosa, está ausente de los problemas de su distrito, señor Sanz, reúnase y escuche a los vecinos, que tienen mucho que aportar. No gobierne a sus espaldas", ha concluido la concejala socialista.