El PSOE acusa al gobierno de ocultar el expediente sancionador al Real Alcázar

El grupo socialista ha denunciado que el delegado de Hacienda, Turismo, Participación Ciudadana y Transformación Digital del Ayuntamiento de Sevilla, Juan Bueno, y la gerente del Real Alcázar de Sevilla, Ana Jáuregui, ocultaron ayer a los miembros del Consejo Rector del monumento la apertura de un expediente sancionador por parte de la Subdelegación del Gobierno y tras una acusación elevada por el Cuerpo Nacional de Policía por tener como director de seguridad a una persona sin la debida titulación.

"El PSOE municipal preguntó expresamente en la reunión quién se había estado haciendo cargo de la seguridad teniendo en cuenta que desde junio llevan sin adjudicar el contrato de la Dirección de Seguridad de un recinto palaciego que recibe al día a miles de personas y donde se realiza una amplia agenda de actividades y eventos. En su rebuscada respuesta, carente de explicaciones serias sobre por qué no se había adjudicado el contrato, ocultaron deliberadamente que hubiera un expediente sancionador y un serio toque de atención al Real Alcázar en materia de seguridad", ha dicho la portavoz adjunta del Grupo Municipal Socialista, Sonia Gaya.

En la que fue la primera reunión del Consejo Rector de Real Alcázar convocada en más de siete meses de gobierno de José Luis Sanz, salvo la de constitución de este órgano y otra en la que se dio cuenta de las modificaciones de las tasas, que no habían pasado el trámite preceptivo de ser aprobadas por el Consejo Rector, y, por tanto, la primera donde los grupos de la oposición pudieron preguntar sobre la gestión realizada, Gaya trasladó una decena de cuestiones, entre ellas la de la seguridad.

"El gobierno de Sanz decidió paralizar la adjudicación del contrato de la Dirección de Seguridad del Real Alcázar asegurando que aplicaría otros criterios para asignar este puesto, sin que desde junio haya resuelto esta cuestión que es prioritaria. No nos dieron una respuesta convincente y, para colmo, hoy nos hemos enterado por la prensa de la apertura de un expediente sancionador por parte de la Unidad de Seguridad Privada de la Policía Nacional que nos ocultaron deliberadamente en una absoluta falta de transparencia y ante un órgano donde están representados todos los grupos de la Corporación Municipal. Es una falta de respeto", ha abundado la concejala socialista. "Este asunto es particularmente grave teniendo en cuenta que el Real Alcázar es el segundo monumento más visitado de Sevilla y la gran cantidad de eventos, a veces multitudinarios, que se han organizado en su interior", señala Gaya.

Por otro lado, Sonia Gaya preguntó por qué no se ha cubierto aún ni se ha convocado siquiera la plaza de Dirección de Conservación. "Es incomprensible que, más de siete meses y medio después de que se formara el gobierno, un monumento declarado patrimonio mundial por la Unesco siga sin tener allí a un profesional experto en su conservación y restauración patrimonial a tiempo completo porque Sanz prefirió priorizar el cargo político de la gerente", ha lamentado. "Ana Jáuregui no es experta en patrimonio y el Alcaide del Real Alcázar tiene que compaginar sus tareas en la Universidad con las del Alcázar, y creo que todos coincidiremos en que las tareas de conservación y seguridad deben ser prioritarias".

Deficiente gestión patrimonial

Por otro lado, Sonia Gaya reclamó explicaciones sobre las obras desmedidas, con zanjas efectuadas con maquinaria pesada, en los jardines del monumento para la realización del espectáculo lumínico ‘Naturaleza encendida. "No cuestionamos esta iniciativa y, de hecho, fue licitada durante el anterior mandato socialista para poner en valor los jardines, que son la parte menos visitada del Real Alcázar. En cambio, sí cuestionamos cómo se han realizado las obras y la falta de información al respecto por parte del gobierno municipal al grupo socialista, que tuvo incluso que denunciar la falta de supervisión patrimonial de esas obras ante la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía, la Delegación de Cultura de la Junta en Sevilla y la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente, sin que ninguno de estos organismos, todos controlados por el PP, se haya dignado a responder", según ha abundado

La situación actual del proyecto para hacer visitables las Casas 7 y 8 del Patio de Banderas, de cuya titularidad se tomó posesión en septiembre de 2022 tras ser adquiridas por parte del Ayuntamiento de Sevilla para ser integradas en el recorrido público del monumento, ha sido otro de los asuntos abordados por el PSOE, así como la cobertura de vacantes del personal, al constatarse bajas laborales en puestos claves en los servicios de mantenimiento, actividades y administración. "En una plantilla de menos de 50 personas, la gerente nos dijo que no sabía cuántas bajas había, evidenciando que no está en el día a día de la gestión del monumento. Para no haber, no está ni el jefe de mantenimiento. En resumen, ni director de seguridad, ni director de conservación ni jefe de mantenimiento, más otras plazas sin cubrir", ha remarcado.

La restauración del muro de Catalina de Ribera, que está apuntalado y para la que se realizaron dos fases de trabajos previos y se presupuestó la tercera para 2023, fue otro de los asuntos planteados por el Grupo Municipal Socialista. Sonia Gaya reprochó que no se hubieran licitado las obras de restauración en 2023 y ni tan siquiera vienen el en borrador de Presupuesto de 2024. "Jáuregui esgrimió una serie de inconvenientes técnicas y cargó contra el gobierno anterior, cuando lo que debería haber hecho ya es solventarlas y presupuestar la restauración para el año 2024 porque es una cuestión ya de seguridad", ha explicado.

Asimismo, Sonia Gaya ha acusado a la gerente de "mentir" cuando ha asegurado que la sala de exposiciones del Apeadero está inservible y tiene problemas de seguridad. "En esta sala se han realizado hasta finales de 2022 exposiciones sin ningún tipo de problema y se estaba preparando un proyecto para mejorarla y ponerla en valor y, dado que es una sala superior sin ascensor por las características del monumento, para dotarla de accesibilidad. Que ejecute el proyecto y deje de excusar las carencias de su gestión arremetiendo contra el gobierno anterior, mintiendo y hablando de una insuficiente conservación. Lo que hay que hacer es ponerse a trabajar", ha zanjado Sonia Gaya.

Por último, el grupo socialista reclamó en la reunión de ayer a la gerente una relación pormenorizada de los eventos y actividades no propios del Real Alcázar que se hayan realizado desde junio pasado. "A tenor de la falta de transparencia con que ayer despacharon el Consejo Rector, vamos a estar aún más pendiente de la gestión del gobierno local en el principal patrimonio de nuestra ciudad que, a nuestro juicio, está dejando mucho que desear", ha concluido Sonia Gaya.