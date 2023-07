El PSOE pregunta al alcalde de Sevilla por el futuro de los veladores ampliados en la pandemia

Una incertidumbre para numerosos negocios hosteleros. El grupo municipal socialista elevará este viernes a la comisión permanente de control y fiscalización del gobierno local del Ayuntamiento de Sevilla una pregunta sobre las medidas que va a tomar el equipo de José Luis Sanz para dotar de seguridad jurídica aquellos bares y restaurantes que en la pandemia del Covid se acogieron a la modificación excepcional de la ordenanza de veladores, que permitió la ampliación de las terrazas, debido a la separación física establecida por aquel entonces para evitar los contagios.

La cuestión se plantea después de que el pasado 4 de julio el Consejo de Ministros decretara la finalización de la crisis sanitaria derivada de la pandemia, por lo que aquella medida extraordinaria aprobada por el gobierno del socialista Juan Espadas se queda ahora sin "cobertura jurídica", al estar pensada sólo para dicho contexto.

La derogación de la crisis sanitaria no sólo supone el fin del uso obligatorio de la mascarilla en hospitales, centros de salud y farmacias. También concierne a los permisos excepcionales que muchos ayuntamientos aprobaron aquellos días. Uno de ellos es la modificación de la ordenanza de veladores en Sevilla, que el gobierno de Espadas aprobó en 2020 para hacer frente al perjuicio económico que la pandemia estaba causando en el sector hostelero, de tanta relevancia en la ciudad.

La disposición adicional cuarta

Con tal fin, en dicha normativa se añadió en julio de 2020 (poco después de acabar el confinamiento) la disposición adicional cuarta que permitió flexibilizar las condiciones de ocupación de las terrazas "de forma excepcional y motivada". En esta línea se siguió ahondando meses después, por lo que en octubre de aquel año la junta de gobierno local aprobó una serie de medidas extraordinarias para que los hosteleros pudieran aprovechar al máximo los veladores, habida cuenta de las restricciones establecidas por la pandemia.

Entre estas medidas se encontraban la posibilidad de que las mesas y sillas de los bares se instalaran en zonas destinadas a aparcamientos de coches y motos, así como en los espacios y viarios no vinculados al tercio exterior del acerado de la fachada del establecimiento solicitante, que implicaban cruce de calzada y que se encontraban en el entorno más próximo al negocio hostelero.

Podrían acogerse a tales medidas aquellos establecimientos que, debido a las dimensiones del acerado, no pudieran instalar veladores en el tercio exterior de la fachada; que disponiendo de licencia de veladores no pudieran instalar el 100% de los elementos autorizados al tener que respetar las medidas de seguridad sanitarias; y aquellos que, disponiendo de licencia, no podían instalar el número de veladores que le correspondía según su aforo al atender el artículo 30 de la ordenanza de ruidos.

"Carácter temporal"

Entre las condiciones administrativas fijadas para la concesión de estas terrazas, se detallaba que "las autorización tiene carácter temporal y por el periodo indicado con anterioridad, es decir, su vigencia estará vinculada a la permanencia de la alerta sanitaria por el Covid 19, por lo que quedará sin efecto de forma automática en el momento en el que se declare la finalización de la crisis sanitaria". Ese momento se produjo el pasado 4 de julio. Por tanto, desde entonces dichos veladores se encuentran en un "limbo jurídico". El PSOE pretende que el gobierno de Sanz otorgue la máxima seguridad posible a dichos negocios, de ahí que este viernes eleve la mencionada cuestión a la comisión de control y fiscalización.

Aquel verano de 2020 más de 100 establecimientos se acogieron a la disposición adicional establecida por el Ayuntamiento hispalense. La fórmula se replicó luego en otras ciudades. Las terrazas Covid, como así se las acabó denominando, se han mantenido en ciudades como Sevilla y Córdoba, aunque otras, como Málaga y Cádiz, las eliminaron por las denuncias de vecinos. Una vez que ha desaparecido la crisis sanitaria, queda por saber qué decisión tomará la capital andaluza al respecto.