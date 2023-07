La restauración de las cubiertas de la iglesia de la Anunciación en Sevilla acabará en enero

Los resultados de la intervención que se acomete desde hace un año en las cubiertas de la iglesia de la Anunciación ya son visibles. Los trabajos se encuentran al 45% de ejecución y todo apunta a que acabarán en enero. Se pondrá fin, así, a los problemas de filtración de agua que sufría este templo de la calle Laraña, perteneciente a la Compañía de Jesús desde que se levantó en el siglo XVI hasta el XVIII, centuria en la que se convierte en sede de la Universidad de Sevilla (US), su actual propietaria. En él reside la Hermandad del Valle desde hace más de 50 años.

Las obras se iniciaron en julio de 2022 y se preveía que acabaran a finales de 2023. Sin embargo, durante su ejecución, los responsables del proyecto se percataron de un problema estructural en la cúpula que obligó a realizar un modificado del mismo, aprobado por la Comisión Provincial de Patrimonio recientemente. Esta mejora ha provocado que el plazo de culminación se amplíe a enero del próximo año y que el presupuesto aumente un 12%, hasta llegar a los 942.423 euros. Dicho importe corre a cargo de la Hispalense. Hay que añadirle otros 557.432 euros que proceden del 1,5% cultural del Ministerio de Fomento. La dirección facultativa de los trabajos corresponde a la empresa Técnicos Reunidos de Andalucía y Extremadura (TRAX) y la construcción a Cyrespa Arquitectónico.

El arquitecto y uno de los directores de la obra, Antonio Campos, ha explicado que la modificación del proyecto original concierne principalmente al refuerzo interno de la linterna de la cúpula. Según ha detallado, en 1755 la Anunciación sufrió los efectos del terremoto de Lisboa, por lo que esta pieza resultó dañada. Se recurrió a uno de los arquitectos encargados de construir la antigua Fábrica de Tabacos (actual Rectorado de la US), Sebastián Van der Borcht, quien mediante una hendidura le introdujo arcos de acero a esta zona de la bóveda para mejorar su estructura. Durante los trabajos que ahora se acometen, los especialistas se han percatado del deterioro de dicho sistema, debido a la oxidación del material metálico, que había provocado un aumento del volumen de la estructura. Para frenar esta situación, se ha sustituido el acero por fibra de carbono, material que presenta tres ventajas: no se oxida, no aumenta el volumen y soporta una tensión mayor que el acero.

Otras mejoras del modificado

Pero, además, se ha demolido una pequeña construcción reciente que se había adosado al campanario (inconcluso desde el origen del templo) y que dificultaba la visión de la cúpula que sirve de rematede las escaleras de caracol que comunican la sacristía con las cubiertas de la iglesia. De igual modo, se ha detectado que los tirantes del coro que actúan de contrafuertes de las bóvedas se encontraban en mal estado en la zona de empotramiento con los muros longitudinales, por lo que se han reforzado con placa y varillas de acero.

El modificado aumentará el periodo de intervención en las cubiertas un mes. Una vez que esta primera fase acabe, se podrá visitar esa zona, mientras que se acomete la segunda fase (en total, según Campos, son nueve). El templo, como ya se anunció el año pasado, no se cerrará durante los trabajos, por lo que no afectará a los cultos de la Hermandad del Valle ni a los actos que organiza en él la Universidad de Sevilla. Entre ellos, se encuentra la apertura solemne del curso académico y algunas ceremonias de investidura de los doctores honoris causa, como la última de Rafael Escuredo.

Para ahondar en el desarrollo de las obras, la US ha convocado este jueves a los medios de comunicación. Una cita en la que, además de Antnio Campos, han estado presentes Francisco Montero, director general de Espacio Universitario de la Hispalense; y Daniel Bilbao, decano de la Facultad de Bellas Artes, edificio anexo a la Anunciación, que se construyó en la década de los 50 del siglo pasado, levantado sobre el solar que ocupó en su día la Casa Profesa de los Jesuitas.

Obra de Hernán Ruiz II

Durante la visita, Campos ha recordado que esta iglesia se empieza a construir en 1565. Se tardó sólo 12 años en hacerse realidad este proyecto, encargado a Hernán Ruiz II, maetsro mayor de la Catedral de Sevilla. A él se deben el remate que hace las veces de campanario de la Giralda y el antiguo Hospital de las Cinco Llagas, actual sede del Parlamento de Andalucía. La Anunciación es Bien de Interés Cultural (CBI), en la categoría de monumento, desde 1931.

Una vez en la cubierta, llama la atención el exterior de la imponente cúpula que corona el templo. Está divida en tres cuerpos. Uno primero, que sirve de base; un segundo que hace las veces de linterna (decorada con orejeras y vidrieras del XVI), en la que se ha introducido la fibra de carbono; y un tercero que funciona de remate y que está coronado por una veleta. Campos ha destacado las similitudes que presenta con la cúpula del Salvador, en eje con la iglesia de la calle Laraña y la Catedral.

El programa de trabajo se ha organizado para desarrollarse desde las cotas más altas a las más bajas de las cubiertas. Se ha avanzado en la restauración interior de los petriles, en la incorporación de las instalaciones que hagan factibles las futuras visitas a las alturas del templo, así como en la impermeabilización de la nave principal y los transeptos. También se está limpiando la cerámica (original del XVI) y reponiendo aquellas piezas que se han perdido con otras nuevas, encargadas a un taller trianero que conserva la técnica de aquella centuria.

Trabajos pendientes

Queda por acometer la restauración de las cornisas de la fachada sur, la introducción de la fibra de carbono en la linterna de la cúpula junto con la restauración completa de la misma y la consolidación de las pinturas situadas sobre el coro. Las intervenciones en el interior del templo se acometerán en agosto (cuando la iglesia permanece cerrada) para resguardar a los trabajadores de las altas temperaturas que ya se registran desde hace varias semanas.

En siguientes fases se intervendrá en otras zonas de la Anunciación. Campos ha adelantado la intención de la US de "hacer menos tosca la unión entre el templo y la iglesia".