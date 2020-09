Los vecinos denuncian que el Parque de la Rosaleda es un "desierto abandonado"

La asociación de vecinos Bordas de la Rosaleda ha denunciado la situación de "dejadez absoluta" del Parque de La Rosaleda, un parque urbano alrededor del que se construyó un amplio núcleo residencial en la década del año 2000 en lo que antaño fueron los terrenos de la Destilería Bordas Chinchurreta, con 16 años de antigüedad que "parece un solar abandonado, lo llamamos el desierto de La Rosaleda".

La valla perimetral del parque está en un estado pésimo y hay zonas con posibilidad de caída

Los vecinos están moviendo su reinvindicación de lograr "un Parque de la Rosaleda verde y seguro" por internet para lograr firmas de apoyo en la plataforma change.org., que ha logrado hasta el momento 222 firmas de familias.

Las carencias de este parque son que no hay agua de riego (la bomba está estropeada desde hace años) por lo que no se riega y no hay césped. A ello se suma el hecho de que la valla perimetral del parque está en un estado pésimo y hay zonas con posibilidad de caída.

Los vecinos denuncian también que tienen que soportar la presencia de perros sueltos sin bozal, y de excrementos de animales en todo el parque, incluida la zona infantil.

En los meses de la pandemia los residentes están aguantando "reuniones de jóvenes sin mascarilla, hasta altas horas de la madrugada, botellonas con música, consumo ilegal de drogas y enfrentamientos con vecinos". Los vecinos denuncian que el cierre del parque lo realiza una empresa externa "a altas horas de la madrugada".

Esta situación ha sido comunicada al Ayuntamiento de Sevilla, Parques y Jardines, y al Distrito San Pablo Santa Justa, gestionado por el concejal socialista Francisco Páez. "El resultado es solo buenas palabras e intenciones del Director de Distrito, pero ningún resultado. Y llevamos así años", lamentan. Los grupos de la oposición en el Ayuntamiento, como Ciudadanos, también se han hecho eco de las denuncias vecinales.

Los propietarios de las viviendas contiguas, representados por sus Administradores de Fincas o Gestores, también están demandando soluciones a este problema.