Pasar un rato divertido en inglés es posible - ¡Y te contamos cómo!

La mayoría de clases de inglés que encontramos en todos lados siguen un mismo patrón: clases grupales, programas establecidos, comprar un libro, horarios fijos y un problemón adicional para esos padres con jornadas complicadas. Estas clases suelen suponer un gran esfuerzo económico para esos padres. Y saber que tus hijos no se han divertido en inglés, puede causar a ambos una gran frustración. Pero donde existe la norma, existe la excepción. Y te vamos a contar todo sobre esa otra opción.

Mi hijo no se ha divertido en inglés - ¿qué puedo hacer?

Ante tal situación, lo primero que tenemos que pararnos a pensar es en los intereses y particularidades del niño. Si tu hijo es introvertido, es normal que las clases grupales no sean su prioridad, e incluso le causen un poco de ansiedad. En ese caso, sin duda habría que buscar otro modelo de clases. Pero si, por ejemplo, la razón de que tu hijo no se haya divertido en inglés es la falta de motivación, te damos ideas para cambiar la situación:

Como solución a ambos casos, quizá os interese mirar las academias de inglés para niños online. Suelen ofrecer clases particulares, los precios tienden a ser más económicos, y el enfoque de las clases dista mucho del tradicional. Este tipo de academias aprovecha que las clases se dan a través de un dispositivo electrónico para desplegar todo su potencial: elementos visuales, gamificaciones, juegos que implican sonidos y despertar todos sus sentidos, etc. En escuelas como Novakid, los testimonios demuestran que ningún niño termina la clase sin haberse divertido en inglés.

Cómo pasar un rato divertido en inglés - practicando en casa

Si eso de estudiar con libros de textos y hacer ejercicios no va mucho con tu hijo, hay otras formas de practicar en casa el inglés de forma mucho más dinámica y amigable.

Por ejemplo, por las tardes podéis jugar a algún juego divertido en inglés, cantar canciones en inglés o ver alguna película o vídeo de Youtube en inglés para niños. Recuerda que los niños solo quieren pasárselo bien, y si queremos que el estudio sea efectivo y que el esfuerzo merezca la pena, debemos ponérselo fácil y hacerlo entretenido. Cambiar cómo se hacen las cosas en el colegio quizá no esté en nuestra mano, pero en casa hay mucho que podemos hacer. Si no dispones de mucho tiempo para jugar, intenta aprovechar cualquier situación para poner el idioma en práctica y darle un toque de dinamismo adicional. En el coche de camino al colegio, durante la hora de comer, antes de dormir, etc. Si consigues ponerle humor y una sonrsa, tus hijos siempre querrán participar.

Para que el aprendizaje tenga éxito es imprescindible tener en mente la importancia de la motivación. Igual que a los adultos nos molesta realizar una tarea tediosa, los niños no son una excepción. Intenta poner en práctica estos consejos, y tras unas semanas pregunta a tus pequeños qué les ha parecido esta nueva forma de aprender inglés. ¡No tenemos duda de que su respuesta te va a sorprender!