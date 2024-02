Paseo por las iglesias de San Gil, Santa Marina y San Marcos a cargo del colectivo contra las inmatriculaciones de Sevilla

La Plataforma por la Defensa del Patrimonio de Sevilla organiza este sábado día 17 de febrero el segundo paseo por las inmatriculaciones de Sevilla. Reputados profesores explicarán las características y el valor cultural de cada uno de los lugares visitados, en esta ocasión las iglesias de San Gil, Santa Marina y San Marcos, en este orden.

El paseo comenzará a las 11:00 de la mañana en la Iglesia de San Gil para terminar en la de San Marcos, y tiene una duración aproximada de una hora.

La plataforma aclara que esta actividad cultural y formativa pretende "dar a conocer el valor de los miles de inmatriculaciones llevadas a cabo de la jerarquía de la Iglesia católica".

El colectivo empezó esta iniciativa el 25 de noviembre de 2023 para hacer llegar a todos "el problema creado por la inmatriculación en España de más de cien bienes, la mayoría monumentales". La primera ruta de las inmatriculaciones fue el sábado 25 de noviembre a las once en la Iglesia de San Isidoro e incluyó la del Salvador, la Catedral, la Giralda y el Patio de los Naranjos. Hubo una explicación sobre su valor patrimonial y una breve performance.

La plataforma recalca que "la información es esencial para la formación y para la consecución de los fines que nos mueven: la recuperación de todo el inmenso Patrimonio cultural y artístico inmatriculado por la cúspide de la Iglesia católica, hecho asimismo defendido por una gran mayoría de creyentes, quienes tienen la seguridad de que nuestro trabajo no persigue en absoluto menoscabar a la Iglesia, ni impedir que pueda continuar el culto en esos edificios, cosa que en ningún momento planteamos. Lo que discutimos es la propiedad, obtenida de forma irregular, pues lo que es del común, es decir de todos, no puede pasar a ser de nadie en particular, para que siga siendo de todos".

De 295 bienes inscritos, sólo ocho incidencias

De los 295 bienes que la Iglesia de Sevilla inscribió en el Registro de la Propiedad entre 1998 y 2015, sólo 8 presentan incidencias. Así se constata en el concienzudo análisis que ha realizado la Conferencia Episcopal Española (CEE) sobre el listado de bienes inmatriculados entre 1998-2015 que el Gobierno entregó al Congreso. En la provincia de Sevilla los bienes afectados son cinco conventos, dos casas y un templo y sus dependencias anexas.

En el caso de la Archidiócesis de Sevilla hay destacar que es una en las que menos incidencias se han detectado, pese a la gran cantidad de bienes que posee.

En los 295 bienes inscritos por la Archidiócesis de Sevilla, hay ocho incidencias. Cinco de ellos se corresponden con propiedades de las comunidades religiosas. En la capital se señalan la iglesia de San José, cuyo titular es la delegación en Sevilla de la Prelatura del Opus Dei; y el monasterio de Santa Inés, cuya propiedad la ostenta la propia comunidad de religiosas que lo habita.

En la provincia hay otros tres cenobios apuntados por error. Se trata del Monasterio de Ntra. Sra. del Rosario de Arahal, perteneciente a la Congregación Orden de Santo Domingo; el Monasterio de la Santísima Trinidad de Carmona, cuya titularidad la ostentan las Religiosas Agustinas Recoletas; y el Convento de la Purísima Concepción de Marchena, propiedad de Congregación Orden Santa Clara.

En el caso de Sevilla, además, se han detectado otras tres incidencias de inscripción correspondiente a adquisiciones diferentes a la certificación, es decir, por compraventa, donación, herencia, permuta, etcétera. Se trata de un edificio de uso específico religioso privado en Gines, que se corresponde con una cesión por parte del Ayuntamiento; una casa en La Puebla de Cazalla, sobre la que existe un título de compraventa; y otra casa en San Juan de Aznalfarache, sobre la que pesa un expediente de dominio.