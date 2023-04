Patrimonio retrasa la exposición de los fondos de la Diputación de Sevilla en San Luis

Un gran anhelo patrimonial que lleva un retraso considerable, otro más, por culpa de la Comisión Provincial de Patrimonio. El proyecto de la Diputación de Sevilla para exponer en San Luis de los Franceses su gran colección de arte, herencia de distintos hospitales e instituciones benéficas sevillanas, aguarda a que este organismo dependiente de la delegación territorial de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía. Las obras de adecuación de la sala de profundis de este espectacular monumento están pendientes de autorización desde enero de 2022. Esta dilación ha propiciado la pérdida de la financiación prevista. Aún así, la Diputación espera que la exposición pueda ser una realidad a finales de este año.

Desde el área de Cultura y Ciudadanía de la Diputación se ha ofrecido esta respuesta al diputado del PP Ramón Peña Rubio, quién advertía que este gran patrimonio no podía permanecer más tiempo almacenado y olvidado. Actualmente, la Diputación trabaja para acometer el mayor número posible de restauraciones de estas obras para que puedan admirarse en el conjunto monumental de San Luis de los Franceses, que se puede visitar desde 2017 tras las obras en la iglesia y la capilla doméstica promovidas por la institución provincial.

Ya se han restaurado 82 pinturas y 2 esculturas

En la respuesta el diputado popular, desde el área de Cultura y Ciudadanía exponía que ya se han intervenido 82 pinturas y dos esculturas. Además, otras 15 pinturas, 3 esculturas, 29 piezas de orfebrería y 12 piezas textiles están en proceso de licitación para su restauración. La ejecución de estos trabajos se prevé para el segundo semestres de este año.

En total, serán 112 piezas las que compongan la exposición sobre los fondos patrimoniales de la Diputación heredados tras su fundación en el sigo XIX de distintas instituciones de beneficencia de la ciudad.En paralelo a estas restauraciones, se han adecuado diferentes espacios de San Luis de los Franceses como salas expositivas. Es el caso del refectorio, que acogerá los fondos procedentes del antiguo Hospital de las Cinco Llagas.

Pendiente están los trabajos de adecuación de la sala de profundis, antiguo espacio en el que se velaban a los difuntos del noviciado, que albergará las piezas de orfebrería y textiles. La obra, adjudicada desde 2021, iba a contar con financiación a cargo del Plan Contigo, pero se ha podido ejecutar todavía por faltar la aprobación de la Comisión de Patrimonio, que dispone del expediente desde enero de 2022, señala la Diputación. Este retraso, calificado como “inexplicable”, habría propiciado la pérdida de la financiación prevista. Ello ha obligado a una modificación presupuestaria para incluir los gastos de la obra en el presupuesto ordinario de 2023 del área de Cultura y Ciudadanía. Todas estas actuaciones de conservación y difusión del patrimonio histórico de la Diputación Provincial cuentan con un presupuesto de 304.612, 46 euros.

También se encuentra en licitación la producción y el montaje de la exposición, prevista para finales de este año.

Adepa considera que el retraso de Cultura es "inaceptable"

Por su parte, desde Adepa tachan de “inaceptable” este nuevo retraso de la Comisión de Patrimonio que impide a los sevillanos disfrutar de este patrimonio histórico. “Esto no puede seguir así. No se pueden producir estos retrasos en las tramitaciones. Cultura está funcionando francamente mal”, lamenta Joaquín Egea. La asociación de defensa del patrimonio aplaude que se vaya a poder visitar la gran exposición con los fondos de la Diputación tras muchos años de espera: “Durante años han estado abandonados a su mayor suerte. Las obras nunca empezaban. Ahora se ha puesto en común el inventario. Nosotros pensábamos que el mejor lugar para exponerlo era la Casa de la Diputación, pero que se haga en San Luis puede servir para revitalizar la zona y resaltar la arquitectura mudéjar de la zona. Nuestro sueño era que se pudiera inaugurar coincidiendo con el final del mandato de Rodríguez Villalobos, pero no será posible. Por eso le pedimos a quien llegue después que se comprometa con esta iniciativa porque es un objetivo fundamental para los sevillanos”.

Por último, Egea indica que tras estas restauraciones se pueden hacer exposiciones itinerantes por los pueblo de la provincia.