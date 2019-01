La Policía dice que la sentencia del Supremo sólo afecta a un comisario

La Dirección General de la Policía subraya que la decisión del Tribunal Supremo que ha declarado nulo el grado de Criminología que obtuvo un mando del cuerpo en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) para conseguir su ascenso a comisario solo afecta a este agente y no al resto. Entre los comisarios que obtuvieron esta titulación está el jefe superior de Policía en Andalucía Occidental, José Antonio Pérez.

Fuentes de este organismo han indicado a Efe que el resto de los mandos cuentan con este grado al haber obtenido los 240 créditos requeridos y no solo los 60 que logró el policía demandado en la URJC.

Precisamente, en un comunicado la universidad ha aclarado que en su momento la Dirección General de la Policía ya reconoció que los funcionarios que cursaron el grado en Criminología tan sólo cursaron 60 créditos, una carga lectiva que se sumaba a los 180 créditos que obtenían con otra formación en centros policiales "reconocidos como Instituciones de Enseñanza Universitaria".

En el caso del demandante, el Supremo no le da la razón al entender que no acreditó haber cursado un mínimo de 180 créditos que se sumaran a los 60 créditos on line realizados en la URJC.

De esta forma, el alto tribunal desestima el recurso de casación interpuesto por este comisario principal después de que la Audiencia Nacional hubiera desestimado su pretensión de que se le reconociese que su formación como inspector y luego como comisario equivalía a un título de licenciado universitario.