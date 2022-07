La Policía Local de Sevilla impide que un hombre se lance de madrugada desde el Puente de la Barqueta

La Policía Local de Sevilla ha rescatado esta madrugada a un hombre de 36 años que pretendía lanzarse al vacío desde el Puente de la Barqueta, sobre la dársena del Guadalquivir, lo que evitó un agente tras convencerle de que se iba a acercar a él y lo iba a sacar de donde estaba sin sufrir daños.

En sus redes sociales, Emergencias del Ayuntamiento ha informado de que a las 05:15 se recibió un aviso que alertaba de que un hombre se encontraba subido a un pilar del citado puente con intención de arrojarse al vacío desde una altura de unos 15 metros.

Uno de los policías comenzó un diálogo con él a varios metros, empleando "comunicación no verbal, confianza y planteando alternativas a los problemas".

🟥05:15 h Agentes de @PoliciaSevilla #UIN rescatan a un varón (36) en un pilar del Puente de la Barqueta, con intenciones de arrojarse al vacío (15 m.)Comunicación no verbal, confianza y alternativas a los problemas, logran revertir una situación de crisisEnhorabuena compañeros pic.twitter.com/zPNGUi5G2r — Emergencias Sevilla (@EmergenciasSev) July 7, 2022

En un vídeo que ha difundido la Policía, se escucha al agente hablando con él: "¿Juan, si me salto te vienes conmigo, o no?", hasta que, poco a poco se acerca a él y le dice: "Dame la mano, anda, levántate despacito, a ver si me vas a tirar a mí y es cuando la vamos a liar los dos", todo ello en un tono afable y sin causar malestar alguno.

Finalmente, fue sacado del puente y atendido por el equipo de emergencia que se había desplazado a la zona.