“El Polígono Sur es una cantera de cocheros de caballos”

TODOS los días habla con Bécquer, el Cid Campeador y Juan Pablo II. Hija, hermana y sobrina de cocheros de caballos, desde muy pronto Lola López Montesinos (Sevilla, 10 de noviembre de 1992) tuvo muy clara su vocación. De una plantilla de 98 cocheros de caballos, es la única mujer fija en el colectivo.

–Nació casi un mes después de que se clausurase la Expo. ¿Cómo la vivió su madre?

–Todo el embarazo coincidió con la Expo. Lo que siempre me dice es que fue el mejor año para el coche de caballos. Con tanta gente como vino a Sevilla.

–¿Cochera de caballos se nace o se hace?

–En mi caso, las dos cosas. Mi padre lleva cincuenta años con esto. Soy la octava de nueve hermanos y cuatro de ellos (Manele, Francisco, Joaquín, Antonio) trabajan con los coches de caballos.

–¿Cómo empezó su padre?

–De carrero con los mulos y los caballos. Cuando salieron las licencias, compró una de las primeras.

–No llevó a Ava Gardner de milagro...

–Pues sí. Ha visto de todo.

–El mismo cochero que llevó a Borges en 1984 había llevado a Lola Flores. ¿Ha tenido esa suerte con la clientela?

–Todavía no. De todas formas, para mí la persona a la que llevo es en ese momento la más importante del mundo. Mi padre sí ha llevado a Carmen Lomana o a la duquesa de Alba.

–¿El recorrido es estándar?

–Sí. Está ya definido. Dura en torno a 45 minutos.

–¿Con cuántos caballos trabaja?

–Ahora estoy con Lola, una yegua española de una ganadería caballar de Jaén. También trabajo con Aquiles y Mexicano, que fue de los primeros caballos de mi padre. Tiene 24 años. Es el decano y le damos más descanso.

–El próximo sábado es la final de Copa en el campo del Betis. ¿Espera llevar a aficionados del Valencia y el Barcelona?

–Me gustaría. Ojalá y vaya todo bien. Para nosotros es muy bueno.

–¿Con cuál de los dos va?

–En mi casa somos todos del Betis.

–¿Ha llevado a algún futbolista de su equipo?

–No. Mi hermano Joaquín sí ha llevado a Joaquín.

–Un día después de la final, las elecciones municipales. ¿Desde el coche se nota que estamos en campaña electoral?

–Aquí se nota más el turismo que la campaña electoral.

–¿De dónde le llegan más clientes?

–Además de los extranjeros, muchos canarios, gallegos, madrileño, ahora menos por San Isidro.

–Vienen de todos sitios. ¿Dónde le gusta ir a usted?

–A mí no me gusta viajar. Me gusta que la gente viaje y venga a Sevilla. Ni playa ni piscina. Mi única afición es el coche de caballos.

–¿Su lugar favorito del paseo?

–La Plaza de España. Es también lo que más le gusta a la gente.

–¿Se defiende con los idiomas?

–Un poquito de inglés y de francés.

–¿Dónde estudió?

–Primero en el colegio Corpus Christie, en la Avenida de la Palmera. De allí fui al instituto Joaquín Romero Murube, en Manuel Fal Conde, Polígono Sur. De allí es mi familia, allí vivo. Ese barrio es la principal cantera de cocheros de caballos.

–Lola llevando a ‘Lola’...

–Nos entendemos perfectamente.

–Son días de comuniones...

–A algún niño le regalan un paseo en coche de caballos. Yo la hice en el Padre Pío.

–¿Hay tercera generación?

–Tengo quince sobrinos, pero todavía son pequeños. Mi hermano más chico no quiere saber nada de caballos.

–En la parada junto al Archivo de Indias, estamos rodeados por dos colas, la del Alcázar y la de la Catedral. ¿Cuál cogería?

–La Catedral, sin duda.

–Mucha gente va al Alcázar por ‘Juego de Tronos’.

–No lo he visto en mi vida.

–Nació el año de la Expo 92 y enseña la Sevilla del 29...

–Enterita. Salimos por la Avenida de la Constitución, antigua Casa de la Moneda, torre de la Plata, torre del Oro, jardines de María Cristina, Palacio de San Telmo, la antigua fábrica de Tabacos, los pabellones del 29, teatro Lope de Vega, parque de María Luisa.

–¿Pasan por la estatua de Bécquer y sus tres musas?

–Claro. La Plaza de América, con los Pabellones Mudéjar y Arqueológico, el Pabellón Real, la Plaza de España, volvemos por la Avenida del Cid y los Jardines Murillo. A algunos clientes los dejamos en el hotel Alfonso XIII.

–¿Qué tal le fue en la Feria?

–He trabajado todos los días.

–¿Ha cambiado mucho el sector?

–Mi padre me cuenta que antes había que tener encerrado el coche de caballos. Ahora la verdad es que está la cosa muy bien.

–¿Se defiende en la cocina?

–Lo que mejor me sale son los fideos con almejas y gambas y la sopa de tomate.

–¿Hay expresiones propias de su gremio?

–Estos días de calor echamos el toldo para que no se ase el cliente. Le llamamos el palio del coche de caballos.

–El Ejército Alemán ha reconocido el servicio de la mula murciana?

–No me extraña. No conozco un animal más dócil, más disciplinado que el caballo.