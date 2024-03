Una campaña sobre salud mental simula la habitación de un adolescente en Nervión Plaza

"Hay días que no estoy bien, no sé lo que me pasa. No tengo ganas de ir al instituto. A veces me cuesta hasta respirar". Son frases que a menudo se asocian a los jóvenes que atraviesan una fase en la que el malestar, el aislamiento e incluso algunos trastornos de conducta abundan.

El Ministerio de Sanidad estima que el 70% de los trastornos mentales se inician en la etapa infanto-juvenil por lo tanto una atención temprana es crucial para tratar el bienestar de la persona. Por ello, la Orden Hospitalaria San Juan de Dios ha presentado la campaña de sensibilización Preguntar Cura en la que, a través de la habitación de Alex, un adolescente ficticio, y en colaboración con el centro comercial Nervión Plaza, se busca que los jóvenes se inspiren y encuentren la ayuda necesaria para tratar sus inquietudes.

Para ello, una llamativa estructura de madera simula desde hoy, y hasta el próximo sábado, una habitación como la que cualquier joven podría tener en su casa. Allí, Álex, el adolescente ficticio de este proyecto, tiene un ordenador, una silla gamer, libros, posters, revistas o un monopatín, entre otros elementos que se pueden encontrar en el cuarto de cualquier chico o chica entre los 18 y los 25 años. Aunque Álex no existe en realidad, su habitación busca llamar la atención y conectar con cualquier joven que entre en la exposición organizada por la Orden Hospitalaria en colaboración con el centro comercial. Una voz cuenta su historia y todo aquello que le preocupa. Le acompaña la voz de un profesional en paralelo, que explica la razón de esa sensación y las soluciones que puede tener.

"A veces me miro en el espejo y no me gusta lo que veo, pero otros día sí me gusta, ¿Por qué cambia tanto la imagen que tengo de mí?", se puede leer en una nota que escrita por Alex, el adolescente ficticio, y pegada frente a un espejo, mientras que, paralelamente, al lado de dicha anotación se presenta otra en la que un experto señala que "el espejo no siempre nos devuelve una imagen real de lo que somos", acompañado de varios consejos para el joven ficticio.

A su vez, la campaña pretende ayudar a los adolescentes a no sentirse solos, "saber que hay a quién preguntar y a quién identificar cuando se da el salto de pedir ayuda a profesionales de la salud mental", explica la psicóloga del Hospital San Juan de Dios, Marta López.

Por su parte, la coordinadora del Área de Sensibilización de San Juan de Dios, Diana Casellas, afirma que la iniciativa "pretende fomentar la prevención y poner el foco en cómo gestionamos el malestar y el bienestar emocional hoy en día y qué retos y necesidades se tienen que impulsar a nivel individual y colectivo".

Para acercar a los jóvenes a esta iniciativa, se han organizado visitas de escolares a las instalaciones, así como la realización de talleres educativos con los que puedan aprender acerca de la salud mental y expresar sus problemas. Además, la iniciativa está también disponible a través del enlace www.preguntarcura.org.