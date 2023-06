Primavera del 35: tres Gigantas de Sevilla

EL jueves fue el cumpleaños de Matilde Coral. No voy a decir cuántos ha cumplido. Hay que fomentar el aprendizaje de las matemáticas. Nació en Sevilla, en Triana, el 22 de junio de 1935. En apenas cuarenta días nacen en esta ciudad tres mujeres a las que la palabra empoderada, además de ser horrísona, no les hace justicia. Si Cervantes no hubiera embellecido la expresión llamando así a la Giralda, la Giganta, no sonaría tan bien decir de las tres que son eso mismo, tres Gigantas, tres minaretes de la cultura y de la vida misma. Por orden de aparición: Enriqueta Vila (14 de mayo de 1935); María Galiana (31 de mayo); Matilde Coral (22 de junio).

Primavera del 35. El 28 de abril de ese año terminaba la Liga que ganaba el Betis entrenado por un irlandés llamado Patrick O’Connell. Ese año nace Elvis Presley y en mayo muere en accidente aéreo Carlos Gardel, el virtuoso del tango. Un accidente de moto acaba con la vida de Lawrence de Arabia, que 27 años después, en 1962, resucitará en Sevilla en la película homónima dirigida por David Lean, con Peter O’Toole, Omar Shariff o Anthony Quinn rodando en escenarios como la plaza de España, la Casa de Pilatos o el hotel Alfonso XIII. Con un año recién cumplido, estas tres niñas se encuentran con una guerra civil. Tienen cuatro años cuando termina la guerra española, han cumplido diez cuando finaliza la Segunda Guerra Mundial, con un mes de mayo de 1945 en el que con dos días de diferencia se quita la vida Adolf Hitler y acaban en Italia con la de Benito Mussolini.

En tiempos tan convulsos van naciendo sus respectivas vocaciones. He tenido el privilegio de conocerlas a las tres, de beneficiarme de su inmenso talento. Enriqueta Vila apareció en la sección En Persona del primer número del Diario de Sevilla, 28 de febrero de 1999. El mismo año que María Galiana consigue el Goya como mejor actriz de reparto por su papel en Solas, de Benito Zambrano, compartiendo galardón como mejor actor revelación (¡a sus sesenta años!) con Carlos Álvarez-Nóvoa.

Matilde Coral aprendió con Pastora Imperio y con Adelita Domingo. En una Bienal de Flamenco, electrizó al público que la vio mover el mantón de Manila en el patio de la Montería del Alcázar. Seguro que Lawrence de Arabia volvió a resucitar. Enviudó de Rafael el Negro y me regaló titulares como éste: “Las de mi escuela se distinguen desde la última fila del Bolshoi”. Las elecciones del 23 de julio serán en plena Velá de Triana. La de 1988 la nombró Trianera del Año. En unas elecciones municipales ocupó el último lugar, la bata de cola, en la lista del Partido Andalucista.

El mismo grupo político del que formó parte como concejal de su Ayuntamiento Enriqueta Vila, entre 1987 y 1995, segundo mandato de Manuel del Valle y la legislatura de Alejandro Rojas-Marcos como alcalde. Sevilla fue varios siglos la puerta y puerto de América y esta sevillana consiguió prestigio y reputación como americanista. Es la única mujer que ha dirigido la Academia de Buenas Letras (2012-2014). La Fundación Cajasol editó el libro Apuntes sevillanos de ayer y hoy con textos de Enriqueta Vila y de su padre, Enrique Vila Muñoz, que en los periódicos firmaba como Guzmán de Alfarache. Si ella fue munícipe andalucista, su padre fue secretario particular de Isacio Contreras, alcalde de Sevilla en 1935, el año que nacen Enriqueta, María Galiana y Matilde Coral.

Las tres tienen las mayores distinciones de la ciudad y de la comunidad autónoma. María Galiana fue nombrada Hija Predilecta de Sevilla el día de san Fernando de 2022, una de las dos celebraciones presididas en el breve pero intenso mandato del alcalde Antonio Muñoz. Antes de dedicarse a la interpretación, esta bética nacida el mismo año que Luis del Sol que sigue en activo después de la retirada de Joaquín, la abuela de España en la serie ‘Cuéntame’ de los Alcántara, se dedicó a la enseñanza. Compartía vocación con su esposo, ya fallecido, Rafael González Sandino, que fue profesor en la Escuela de Arquitectura.

Enriqueta Vila está casada con Juan Carretero, que cumplió años el mismo día que Matilde Coral. Ésta siempre se dedicó al baile, maestra de legiones de profesionales, y durante un veraneo en Chipiona la contrató Carlos Saura para su película Sevillanas, testamento artístico de estrellas como Lola Flores, Rocío Jurado, Pareja-Obregón, Paco Toronjo y del propio cineasta.

Los padres de Enriqueta Vila se conocieron en la Exposición de 1929 y ella prestaba sus servicios en el Ayuntamiento durante la Exposición de 1992, certamen en el que se estrenó la película ‘Sevillana’ de Carlos Saura en la que Matilde Coral se consagra como una Ana Magnani de la expresividad. La americanista ha sido una de las que han mantenido viva la llama de la conmemoración de la Primera Vuelta al Mundo, una gesta nunca superada que con excepciones como la de esta investigadora y algunos de sus colegas ha pasado sin pena ni gloria en la ciudad de la que partieron las cinco naves en dirección a las islas del Moluco.

El año que nacen Enriqueta Vila, María Galiana y Matilde Coral forma Gobierno Alejandro Lerroux. El canto del cisne de la República. Un atleta negro, Jesse Owens, batía el récord del mundo en salto de longitud. Un año después, en los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936, humilló a Adolf Hitler y su azote ario con su exhibición atlética en el estadio berlinés.

Tres Gigantas de la ciudad. El número mágico en la terna del paseíllo taurino (Juan Belmonte se mató el mismo año que resucita Lawrence de Arabia) o del triunvirato de las Majestades de Oriente. Tres Magos de la Cabalgata del Ateneo a los que el año que nacen Enriqueta, María y Matilde encarnaron Miguel de Bago y Quintanilla, Narciso Espinosa de los Montero y Ramón Monsalves Garuz.

María Galiana habrá visto bailar muchas veces a Matilde Coral, la bailaora de Triana habrá visto en su casa de Pureza la serie ‘Cuéntame’, aunque me consta que es más feliz leyendo que viendo la televisión. Ambas coincidirían alguna vez con Enriqueta Vila en su época de delegada de Cultura del Ayuntamiento, entre sus cometidos figuró un viaje a Moscú para traer a Sevilla el Huevo de Colón, regalo de Rusia a la ciudad. Tres Gigantas del 35 que harían la comunión en la Sevilla del cardenal Segura, que llegó a la diócesis cuando tenían dos años y estaban a punto de cumplir los 22 cuando el terror de tantos (del baile agarrado y del Franco suelto) falleció en abril de 1957. Nacieron en la Sevilla del cardenal Ilundain y vivieron la transición a Bueno Monreal. De la sotana a la bata de cola.