El Ranking QS sitúa a la US en el puesto 164 de las universidades europeas

La Universidad de Sevilla (US) ha obtenido la posición 164 en la edición de 2024 del Ranking QS Europe. Se sitúa así en el Top 24% de esta clasificación. Además, ocupa el puesto 11 entre las universidades españolas. Por otra parte, el Ranking NTU by subject, que analiza el rendimiento de artículos científicos, sitúa a la US como la primera de España en Matemáticas e Ingeniería Mecánica.

En esta edición se han clasificado 690 instituciones europeas de 42 localizaciones distintas y 44 instituciones españolas. Para elaborar este ranking se han analizado más de 17.000 publicaciones y 141.000 citas. Del total de universidades europeas clasificadas, Sevilla ocupa los 100 primeros puestos en los siguientes indicadores de rendimiento: estudiantes entrantes, estudiantes salientes, red internacional de investigación y reputación académica.

El QS Europe University Rankings evalúa a las universidades a partir de 12 indicadores, con diferentes ponderaciones, que valoran en general la investigación (reputación académica, 30%; citas por publicación, 10%; publicaciones por profesor, 5%), empleabilidad (reputación del empleador, 15%; resultados de empleabilidad, 5%), experiencia de aprendizaje (ratio profesor/estudiante, 5%) compromiso global (red internacional de investigación, 10%; profesorado internacional, 5%; estudiantes internacionales, 5%; estudiantes entrantes, 2'5%; estudiantes salientes, 2'5%) y sostenibilidad (5%).

La obtención de datos

Los datos de los indicadores se obtienen mediante tres formas: encuestas que realiza QS anualmente con la finalidad de medir el nivel académico de las universidades, así como el resultado de la empleabilidad de sus titulados. A través de la base de datos de Scopus se obtienen los datos de impacto de la investigación. Finalmente, otros datos son proporcionados por las universidades. Por otro lado, los indicadores mejor puntuados, por encima de la puntuación global, son los siguientes: red internacional de investigación, estudiantes entrantes y salientes, reputación académica y sostenibilidad.

La US destaca en la red internacional de investigación, con una puntuación de 84,4 sobre 100. Teniendo en cuenta las ponderaciones de cada indicador establecidas por QS, el que más contribuye a la puntuación global es la reputación académica, con más de un 44%. En el panorama nacional, los indicadores concretos en los que está mejor posicionada la US son la red internacional de investigación y la reputación académica, lo que la sitúa en el sexto lugar. Destacan también los intercambios de estudiantes entrantes y salientes, en la octava posición. Precisamente, son en estos dos últimos indicadores en los que, a nivel europeo, la US destaca en relación al valor mediano regional.

Por último, según los artículos y citas de los autores de la US por área temática indexada por Scopus y utilizado en la edición 2024 del ranking (QS considera seis años de citas, de 2017 a 2022, para cada uno de los cinco años de publicación, de 2017 a 2021), las áreas más relevantes son Ingenierías y Ciencias de la Vida-Medicina.

Los artículos científicos

Por otro lado, el ranking de rendimiento de artículos científicos para universidades del mundo (ranking NTU), publicado por la Universidad Nacional de Taiwán, sitúa a la US en el pueto 474 a nivel mundial y en el noveno puesto entre las universidades españolas. El área donde más destaca la US es Matemáticas, ocupando el puesto 130 a nivel mundial (top 26%) y el primer puesto a nivel nacional, con lo que asciende desde la edición anterior desde el tercer puesto. La US también obtiene el primer puesto en España para la disciplina de Ingeniería Mecánica.

NTU Rankings proporciona clasificaciones universitarias mundiales, por seis campos y por 27 materias seleccionadas. Este sistema de ranking evalúa el desempeño de los artículos científicos de las universidades y los indicadores fueron diseñados para comparar tanto la calidad como la cantidad en cada universidad. Además de los resultados obtenidos en Matemáticas, la US también se sitúa entre los 200 primeros puestos a nivel mundial en Agricultura, y entre los 300 primeros en Ingeniería Civil, Ingeniería Mecánica, Microbiología y Economía.