El 'Rasca de Navidad' de la ONCE deja 300.000 euros en Pino Montano

El Rasca de Navidad de la ONCE ha dejado en Sevilla 300.000 euros, su premio mayor. El vendedor afiliado a la organización Jorge Romero Jiménez es quien "ha anunciado" la Navidad con estos 300.000 euros que ha dado desde su punto de venta en la capital hispalense, situado en la calle Forjadores, junto a la frutería Las Niñas, en el barrio sevillano de Pino Montano.

"Fíjate cómo estoy, muy nervioso al comprobar el boleto con el premio. El cliente me pidió el Rasca. Sabía quien era por la voz. A los 30 segundos volvió y su voz había cambiado de tal forma que creía que era otra persona", ha recogido la ONCE en una nota de prensa.

El Rasca de Navidad de la ONCE es el juego en el que por cinco euros se puede llegar a ganar hasta 300.000 euros. Para jugar, se rascan todas las áreas del Juego 1, Juego 2, Juego 3 y Juego 4. Un mismo boleto puede contener una o varias jugadas premiadas, siendo el premio total la suma de los premios obtenidos en los Juegos 1, 2 y 3, aplicando el multiplicador del Juego 4. Los 'Rascas' de la ONCE se comercializan por sus más de 19.000 vendedores, en www.juegosonce.es y en establecimientos autorizados, tal como ha apuntado la ONCE en su comunicado.