Reabre el Centro de Salud de la Candelaria tras los problemas causados por la borrasca Bernard

Después de que el paso de la borrasca Bernard causara desperfectos en el centro de Salud de la Candelaria, perteneciente al Distrito Sanitario Sevilla, y la Consejería de Salud trasladara el viernes "provisionalmente" la atención a Amate, hoy lunes ha reabierto hoy sus puertas.

Desde el mismo viernes se contrataron los servicios de un arquitecto externo para determinar si se podía abrir el centro con totales garantías de seguridad tanto para usuarios como profesionales. Comprobado que el edificio no tiene daños estructurales, se determinó que era necesario la demolición de los techos de escayola así como la reparación de los mismos. Por ese motivo, y siempre primando la seguridad de usuarios y profesionales, el centro permaneció cerrado durante ese día. En el edificio no se produjo ningún derrumbe, ni de techos ni de ningún elemento constructivo pero como prevención no se permitió la entrada al centro ni de profesionales ni de usuarios.

Durante el viernes, sábado y ayer domingo se llevaron a cabo obras de saneamiento y reparación que han permitido la apertura del centro con total garantía de seguridad. Las obras continuarán durante la semana, por lo que se han instalado elementos de bioseguridad que permitirán compaginar la actividad del centro con la realización de las obras hasta conseguir recuperar al 100 % el uso de todos los espacios.

El Distrito Sanitario Sevilla trasladó de forma provisional la atención sanitaria que se ofrece en el centro de salud La Candelaria al centro de salud de Amate ante los desperfectos generados por la lluvia de las últimas horas en la cubierta del centro. Estos desperfectos, que no provocaron daños personales, afectaron fundamentalmente a los techos de zonas de paso, salas de espera y consultas.