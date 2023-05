¿Qué restricciones hay activas en Sevilla por la sequía?

Dada la situación de sequía que se vive en España desde hace meses y con la cercanía del verano y del aumento de las temperaturas es importante recordar que en el área metropolitana de Sevilla hay una serie de restricciones que buscan paliar esta situación.

El Ayuntamiento de Sevilla declaró el pasado mes de octubre que la sequía había llegado al área metropolitana de la ciudad, activando la alerta para estos casos. Esto implicó la puesta en marcha de una serie de medidas que buscan que la escasez de recursos y agua almacenada en la zona reciba el menor impacto posible y que siguen activas.

Esto se dio a conocer a través de la publicación de un Bando que puede encontrarse en la página web del Consistorio y que estará en vigor hasta que no se publique otro documento que establezca lo contrario.

¿Qué medidas están activas por la sequía en Sevilla?

Con el objetivo de que "no se use el agua potable en aquellos casos no indispensables" desde la Alcaldía se ha prohibido el uso del agua potable en los siguientes casos:

Riego de jardines, praderas, árboles y zonas verdes o deportivas, tanto en propiedades públicas o privadas.

Riego o baldeo de viales, calles, sendas o aceras, de carácter público o privado.

Llenado de piscinas, estanques y fuentes que no tengan un sistema de recuperación o circuito cerrado. Tanto para casos de propiedad pública o privada.

Fuentes para el consumo humano que no tengan elementos automáticos de cierre.

Lavado con manguera de todo tipo de vehículos. La excepción a esta medida se produce si es una empresa dedicada a esta actividad quién realiza dicha limpieza.

Instalaciones de refrigeración y acondicionamiento que no tengan sistema de circulación o circuito cerrado.

La lectura y facturación del consumo del agua también puede verse afectada con estas medidas. De ser necesario podrían darse de forma mensual, aunque de hacerse se avisará de antemano a los usuarios.

En el Bando se recuerda la prohibición de disponer de bocas de riego y manipular la red de distribución general sin autorización por escrito de EMASESA. La única excepción a esto son los casos de incendio. Desde el Ayuntamiento reiteran también la prohibición relativa al enlace de redes de agua de abastecimiento público con aguas procedentes de un pozo, pudiendo llegar a suprimir el suministro aludiendo a cuestiones sanitarias y se recuerda también que está prohibido el uso doméstico de agua de pozo sin que haya pasado por los tratamientos adecuados.

Los contratos de suministro que van destinados a los usos prohibidos son temporalmente suspendidos según se establece en el Bando del Ayuntamiento. Incumplir alguna de las medidas establecidas se traduce en una sanción para el infractor.