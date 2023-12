El SAS vuelve a cerrar centros de salud por la tarde en Navidad

Al igual que hace de manera habitual en verano, y también ha llevado a cabo de manera recurrente en las últimas navidades, el Servicio Andaluz de Salud (SAS) volverá a cerrar estas fiestas la mayor parte de los centros de salud de la provincia por las tardes. Será, de manera mayoritaria, entre el lunes día 18 de diciembre y el próximo 5 de enero, ambos inclusive. La medida responde a la necesidad de "compatibilizar el descanso de los profesionales con la respuesta a los problemas de salud de los ciudadanos en Navidad", según las explicaciones facilitadas a este periódico por la Administración sanitaria. Los sindicatos, por su parte, lamentan que esta maniobra sea consecuencia "de la apuesta de la Junta por no dotar de profesionales al sistema para poder hacer sustituciones".

Desde el SAS explican que la planificación durante el periodo de vacaciones de Navidad será similar a la del año anterior en la provincia. Esto implica que sólo los ambulatorios que tienen puntos de Urgencias serán los que presten asistencia en horario vespertino, es decir, desde las 8:00 y las 20:00 horas, y las 24 horas en días festivos. Según el plan de 2022, en la capital cumplirán este horario continuado los centros de salud de Alcosa, Amate, el Greco, Cachorro, Pino Montano B, Ronda Histórica, Torreblanca, Fuensanta y Bermejales.

"Se ha realizado una exhaustiva planificación de los recursos asistenciales para garantizar la atención sanitaria con normalidad a los ciudadanos de la provincia Sevilla durante el periodo navideño", explican las fuentes sanitarias al respecto. "Es necesario que los profesionales tomen sus vacaciones y no hay profesionales médicos disponibles en el mercado laboral para que puedan realizar sustituciones en este periodo, por tanto, se han organizado los recursos para ofrecer la atención sanitaria a los usuarios tanto en horario de mañana como en horario de tarde. Este tipo de planificación y adaptación de los horarios a las necesidades de los usuarios y a la disponibilidad de profesionales es habitual todos los años", añaden.

De forma paralela, señalan que en horario de mañana, "todos los centros y puntos de urgencias permanecerán abiertos" por lo que recalcan que la asistencia sanitaria de la población "está garantizada". Igualmente, indican que "cualquier situación de urgencias y emergencias será atendida en los equipos de urgencias de Atención Primaria, urgencias hospitalarias o mediante los equipos de emergencias". Con todo, las mismas fuentes aseguran que el SAS monitorizará diariamente la actividad para adaptar los recursos a las necesidades, ante un incremento significativo en consultas o puntos de urgencias.

La medida, como la propia Administración sanitaria destaca, no es nueva. No obstante, es esa precisamente la principal crítica de sindicatos sanitarios y representantes de los profesionales. Para el secretario de Acción Sindical del Sindicato Provincial de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Sevilla, Juan José Limones, este cierre es "una muestra más de la apuesta de la Junta de no dotar de profesionales a los centros de salud y de optimizar los recursos". "Si no se sustituyen los servicios y se opta por el cierre lo que se está haciendo es torpedear la asistencia que es necesaria", apostilla.

Por otro lado, Limones asegura haber detectado "contrataciones mes a mes" entre la plantilla de médicos de familia en la provincia. "Es una invitación manifiesta a que los profesionales busquen salidas más rentables en la privada o fuera de nuestra comunidad. Por eso no hay", indica Limones.

En la misma línea se pronuncia desde UGT su secretario del Sector de Salud, Servicios Sociosanitarios y Dependencia de la Federación de Empleados y Empleadas de los Servicios Públicos en Andalucía, Antonio Macías, que asegura que la decisión del SAS es "absolutamente incomprensible".

Considera que estos cierres en plena temporada alta de incidencia de gripe, "no sólo va a representar un maltrato a la continuidad asistencial de nuestros pacientes que verán como no son atendidos, necesitando más atención, tanto en Primaria como en los hospitales, provocando un duro golpe a las listas de espera que seguirán engordando".