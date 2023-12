Quejas por la falta de pediatras en pleno centro de Sevilla: "Nos vemos desamparados"

La falta de pediatras en el centro de salud de Marqués de Paradas, en pleno centro de Sevilla, ha llevado a padres y otros vecinos a unirse para alzar la voz frente a un problema que "no es nuevo" y ante el que exigen una solución.

Como ya adelantó este periódico, los dos pediatras que prestan atención especializada en este ambulatorio se encuentran, al menos, desde la semana pasada ausentes, según confirma el Servicio Andaluz de Salud (SAS), "de manera imprevista". Esto ha motivado que la atención pediátrica en el centro haya quedado desierta, trasladándose la misma a los centros de salud de El Cachorro o San Luis, "a unos 20 minutos andando", lamentan las familias afectadas. La situación implica, además, que los padres no pueden gestionar sus solicitudes a través de la aplicación de Salud Responde, donde se indica que se solicite cita con enfermería o cita administrativa.

Para la presidenta de la asociación de vecinos Estación de Córdoba, que engloba al colectivo de familias afectadas, Lola Dávila, la situación viene de largo. En declaraciones a este periódico, Dávila teme que estas ausencias tengan detrás una estrategia para dejar al centro de salud sin pediatras como asegura que "ya se intentó hace unos años", cuando la movilización vecinal logró pararlo. "Es una vergüenza que ante cualquier urgencia estén mandando a las familias a otros centros de salud que, además, están alejados, lo que supone una injusticia para nuestros niños", destaca. La mujer indica que en la búsqueda de soluciones se están organizando distintas actuaciones que comenzarán con el envío de un escrito a la delegación territorial de Salud de la Junta de Andalucía en Sevilla "para exigir respuestas", no descartando convocar movilizaciones u otro tipo de protestas.

Sonia Saco es una de las vecinas afectadas y define la situación como "insostenible". Es madre de dos menores de tres y cinco años y está esperando al tercero. Afirma que en el centro de salud son "continuas" las ausencias de pediatras, pero, destaca que "la situación se ha agravado en los últimos años". "Hace años hubo una jubilación de un pediatra que nunca sustituyeron y quedamos con uno. Ahora tenemos dos, pero es habitual que no estén. Pronto tendremos tres niños en casa y no puedo estar continuamente pendiente de si a mi hijo lo va a poder ver un pediatra en su centro de salud. Llevamos años con cierto desorden, con pediatras días sueltos, pero es que ya hemos llegado a no tener ninguno", destaca.

Otra madre afectada que prefiere quedar en el anonimato lamenta las "escasas" posibilidades para coger cita con el pediatra en este centro de salud "desde hace varios meses". Otro problema, según su testimonio, es la dificultad de contar con este servicio en horario de tarde. "A mí no me dan permiso en el trabajo poder adaptarme a los escasos horarios disponibles para coger una cita", afirma. Por otro lado, critica que la solución de la Administración sanitaria ante la ausencia ahora de los dos pediatras con cupos en el centro implique el desplazamiento de las familias a otros ambulatorios para poder ser atendidos. "Nos estamos viendo desamparados. En mi caso tengo una discapacidad y no conduzco. No es fácil para todo el mundo moverse hasta los centros de salud que nos han propuesto porque están a cierta distancia", lamenta.

En la misma línea se queja María Eugenia de Burgos, otra vecina afectada, madre de tres menores. "Desplazarse con niños no es fácil y, mucho menos, cuando están malitos", afirma. La mujer lamenta que con tres niños en casa, y más en esta época, son asiduas las visitas al centro de salud por lo que, el no contar con especialistas en su centro y tener que desplazarse a otro, le genera "mucha inseguridad". "Yo siempre busco una relación de cercanía y confianza con el pediatra de mis hijos y esta situación no lo hace posible", apostilla. De igual modo considera que trasladar a tantos niños a una consulta en otro centro de salud que ya tiene su cupo supondrá "más demora".

En el caso de Paula, también vecina de la misma calle donde se ubica el ambulatorio y madre de dos niños, fue precisamente la cercanía con el centro de salud lo que la llevó a la elección de esta zona para la vivienda familiar. En los últimos tiempos, la dificultad para acceder al pediatra la tiene "desesperada". "Vivo justo al lado del centro de salud y es una de las razones que me hizo elegir esta zona para vivir, el poder contar con personal sanitario cerca. El estar cada dos por tres sin pediatra era algo con lo que no contábamos y que ahora nos hemos encontrado con una ausencia absoluta", sostiene.

Así todo, el SAS reconoce esta problemática y asegura que la atención a los menores "está garantizada". Explican que la ausencia de ambos pediatras al mismo tiempo era "imprevista" y reconocen que no hay personal en la bolsa de empleo para cubrir las bajas. La solución propuesta a los padres es el traslado de la atención de los menores al centro de salud de El Cachorro, San Luis "o cualquiera de los centros de Atención Primaria que mejor les convenga".

Desde el Distrito Sanitario se pide, por su parte, disculpas a los usuarios por las molestias que pueda provocar esta reorganización provisional. De momento, no se sabe con exactitud cuando se recuperará la normalidad en el centro de la salud.