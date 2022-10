Salud activa desde hoy la vacuna de la gripe para más de 85.000 niños en Sevilla

Las familias sevillanas de niños mayores de seis meses y que no hayan cumplido los cinco años podrán empezar desde hoy a poner a los pequeños la vacuna contra la gripe. En la provincia, son alrededor de 85.270 niños, según una estimación elaborada por este periódico a partir de las cifras oficiales de población del Instituto Nacional de Estadística (INE). La cita para poder acceder a este fármaco se puede pedir por los canales habituales (web ClicSalud+, la app de Salud Andalucía y Salud Responde, vía telefónica por Salud Responde o contactando con el centro sanitario) y está disponible desde el jueves de la semana pasada. Desde hoy también está disponible dicha vacuna para las mujeres embarazadas, los mayores de 65 años y la población de 5 a 64 años que presente patologías crónicas.

Sevilla, al igual que el resto de Andalucía, estrena así la inmunización antigripal en el calendario infantil, como reclamaban las sociedades científicas de pediatría. En años anteriores, sólo se podían inyectar la antigripal aquellos niños que no llegasen a los dos años y que hubiesen sido grandes prematuros (nacidos antes de la semana 32 de embarazo) o los que, independientemente de su edad, padeciesen alguna enfermedad crónica que los convirtiese en susceptibles. Pero ahora se incluye a todos los niños comprendidos en ese tramo de edad.

Los objetivos son disminuir la incidencia gripal entre esa población infantil; reducir los casos graves, la hospitalización y los fallecimientos y además bajar la cifra de coinfecciones de gripe con otros virus respiratorios. En la provincia, según datos del INE, hay 14.713 niños de 0 años, 16.061 de uno, 17.187 de dos, 18.077 de tres y 19.232 de cuatro.

Una demanda histórica

En cualquier caso, la necesidad de incluir en el calendario vacunal la vacunación antigripal en los niños es una demanda que se viene planteando desde hace años por varias razones. Aunque la pandemia de gripe A del 2009 no acabó impactando tanto en la población mundial como el Covid, la experiencia que se adquirió sirvió para tener en cuenta una serie de aspectos epidemiológicos sobre prevención y tratamiento de enfermedades víricas respiratorias.

La Junta de Andalucía justifica ahora la ampliación de la medida también a los niños en la evidencia científica de que la población infantil es el grupo de edad que presenta más casos de gripe, más ingresos hospitalarios después de los mayores de 80 años y que los menores son los máximos transmisores del virus al resto de la comunidad.

Así lo constata el presidente del Colegio de Médicos de Sevilla, el pediatra Alfonso Carmona, que además es director del grupo sanitario andaluz de pediatría, Grupo IHP (Instituto Hispalense de Pediatría). "Llevamos desde el 2009 pregonando la necesidad de incorporar esta vacuna al calendario e instigando el cumplimiento de la recomendación de la OMS de vacunar a los niños. Incluso, desde el Grupo IHP, participamos en el desarrollo de las vacunas tetravalente contra la gripe, que ya se aplican desde hace varios años", afirma el doctor. "Con ese esfuerzo detrás, nos llena de satisfacción que ya, por fin, la Consejería de Salud andaluza haya incluido a este sector de población en el que, considero, es el mejor calendario vacunal de España", apostilla.

Para el doctor Carmona hay evidencias múltiples que justifican la inclusión de los menores en esta campaña, entre ellos el hecho de que la gripe tiene "una elevada incidencia" en niños aunque "aparentemente no se infectan" y cada año causa "una importante morbilidad". De hecho, este pediatra afirma que "generalmente se considera que la gripe afecta a niños con enfermedades previas", pero puntualiza que no es así, y que puede "afectar también a niños sanos" y de hecho pueden transmitirla con facilidad a su entorno cercano, ya sean otros niños o personas adultas, aunque la mayoría no muestre síntomas más allá de los de un simple catarro.

"Es una medida que nos va a beneficiar a toda la población porque los niños son los que más sufren la gripe y tienen una tasa de hospitalización similar a la de las personas de 80 años. Creo que si el niño está vacunado se está dando un paso importante en la inmunización colectiva. Es una medida excepcional porque estamos ante una enfermedad infradiagnosticada en este grupo de población", argumenta.

En el mismo sentido se pronuncia Carmen Fidalgo, portavoz de la Asociación de Pediatras de Atención Primaria de Andalucía (AndaPap), para quien las razones de la estrategia de vacunación en Andalucía para incluir a los niños menores de cinco años en el calendario de la vacuna antigripal "está más que justificada". La pediatra advierte, además, de que tras dos otoños e inviernos con escasa circulación de la gripe, las generaciones nuevas que prácticamente no se han enfrentado a esta patología por el frenazo de las mismas que supuso la pandemia por las medidas de protección individual por el Covid, y la eliminación de las mascarillas (salvo contadas excepciones), se prevé un aumento de casos.

No obstante, desde AndaPap sí han echado de menos una campaña de información "más intensiva" por parte de la Administración sanitaria, lo que evitaría ahora "la sobrecarga de las consultas por las dudas de las familias ante esta una medida novedosa". En esta línea, Fidalgo invita a la población a "confiar en la enfermería para solventar esas dudas".

Ambos profesionales coinciden en transmitir el mensaje de que las vacunas son seguras y que son las mejores vías para proteger a la sociedad de grandes enfermedades, como ha dejado bien claro la irrupción de las vacunas contra el Covid-19. Alfonso Carmona hace un llamamiento la vacunación infantil más allá de las recomendaciones de la Junta y recuerda la seguridad de las vacunas intranasales, "que evitan los pinchazos y son igual de eficaces", afirma.

Segunda fase de la campaña antigripal

Comienza de esta forma la segunda fase de la campaña de vacunación iniciada el pasado 3 de octubre con los mayores de 80 años, las personas institucionalizadas en centros residenciales de mayores y centros de discapacidad, así como el personal y estudiantes en prácticas de los centros sanitarios, sociosanitarios, residencias y centros de discapacidad.

El próximo lunes 24 de octubre arrancará la tercera fase de esta campaña con la vacunación contra la Covid-19 para personas de entre 60 y 64 años. A partir de esta fecha, se vacunarán frente a la gripe el personal de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad, instituciones penitenciarias y trabajadores de granjas de aves o cerdos. El personal y los reclusos de instituciones penitenciarias recibirán también la segunda dosis de recuerdo de vacunación contra la Covid-19.