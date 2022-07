Sanz califica de "engaño" y "venta de humo" la Agenda Urbana de Sevilla 2030

El candidato del PP a la alcaldía de Sevilla, José Luis Sanz, suspende la agenda urbana 2030 del alcalde socialista Muñoz por ser una "venta de humo y no contemplar las grandes infraestructuras de nuestra ciudad".

Así, Sanz ha calificado de "engaño" el documento, ya que "está lleno de generalidades y obviedades, no hay nada concreto y no contempla acciones ni proyectos estratégicos para Sevilla, que permitirían que nuestra ciudad alcanzara los objetivos estratégicos 2030, con los que, por supuesto, el PP se alinea favorable".

El candidato del PP a la alcaldía ha indicado que "no podemos poner ni un suficiente al documento, que denominan AUS, ya que no contempla entre sus proyectos la ampliación y ejecución de las líneas del metro, la finalización de la SE-40 o la conexión ferroviaria Santa Justa-Aeropuerto, etc", y ha añadido: "Y máxime cuando el propio informe postula que se va a convertir en el texto a través del cual captar del Estado los fondos Next Generation".

"Lo lógico es que la agenda contenga los proyectos estratégicos para esta ciudad, su programación, importe, financiación y compromisos, pues nada de esto hay contemplado en el documento, esto es un ejemplo más de la improvisación y falta de previsión del gobierno municipal del PSOE", ha señalado Sanz.

José Luis Sanz ha detallado que, en tercer lugar, "el texto pone de manifiesto cuál es la agenda del gobierno municipal del PSOE para la ciudad, en la que se transmite que no están dispuestos a reivindicar ante Pedro Sánchez los fondos para los grandes proyectos que el Estado debe dar a Sevilla". "Es inconcebible que el alcalde Muñoz se niegue a luchar por los intereses de nuestra ciudad", ha reseñado.

Por otro lado, ha desglosado el candidato del PP a la alcaldía de Sevilla, "el documento no contempla propuestas de los distintos colectivos, por más que el gobierno municipal del PSOE insista en que ha habido participación. Es incomprensible que no se incorporen proyectos que creemos estratégicos para Sevilla".

"El documento presentado hoy es otra prueba mas de la nefasta gestión del gobierno municipal del PSOE en la ciudad, en la que han consumido 7 años en hacer una agenda que no contempla ni un proyecto estratégico para la ciudad", ha destacado José Luis Sanz, quien ha reiterado que "estamos en la segunda mitad del plazo dado por las Naciones Unidas para alcanzar los objetivos 2030, hoy deberíamos estar auditando el estado de ejecución de los proyectos y las actuaciones que nos acercarán a los objetivos 2030, pero, en el continuo desastre de gestión al que nos tienen acostumbrado, no tiene ni la agenda, y lo que nos traen hoy no es ni tan siquiera el guión".

Sanz ha manifestado que "con este documento va a ocurrir como con los demás planes, agendas y protocolos, que van a quedar en papel mojado y que no servirán para nada, como ocurre con el Plan de Movilidad, que tiene atascada la ciudad, o el Plan Municipal de Vivienda, que a día de hoy no han construido ni una vivienda protegida en Sevilla".

José Luis Sanz ha concluido que "gobernar es gestionar y ejecutar, llevar a cabo proyectos estratégicos para nuestra ciudad, no saturar a los ciudadanos con ideas grandilocuentes y cansarlos de planes y agendas que quedan en papel mojado". Ha reiterado que "cuando sea alcalde Sevillla comenzará a funcionar porque yo tengo un proyecto de ciudad, un proyecto llamado Sevilla, en el que los intereses de nuestra ciudad están por encima de todo".