Sanz implantará el modelo de Policía Local de Madrid para incrementar la seguridad ciudadana

El candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla, José Luis Sanz, ha asegurado este martes que implantará el modelo de Policía Local de Madrid para incrementar la seguridad ciudadana y pondrá en marcha una unidad de intervención y de drones. Sanz se ha reunido hoy en Madrid con el Alcalde, José Luis Martínez Almeida, y con la Delegada del Área de Seguridad y Emergencias, para conocer los medios y la organización de la Policía Local de Madrid que apuesta por dotar de más competencias en seguridad ciudadana a la Policía Local. El candidato del PPha recordado que “la Policía Local de Sevilla carece de una eficaz gestión organizativa, hay un déficit de, al menos, 400 agentes, los policías no cuentan con los medios tecnológicos ni recursos adecuados. Tenemos una policía anclada en el pasado”.

Por ello, José Luis Sanz ha querido conocer de primera mano qué hace Madrid en materia de seguridad, donde destaca su unidad de intervención, la unidad de drones, que resulta muy útil contra las botellonas, ya que identifican a las personas y pueden multar, la figura de agente tutor, que han reforzado recientemente, así como el servicio o unidad nocturna. Medidas que, "cuando sea alcalde, pondré en marcha porque quiero que nuestra Policía Local vuelva a funcionar y sea referente como Madrid".

Sanz ha recordado que tiene preparado un decálogo de seguridad para que nuestra Policía Local cuente con más competencias en seguridad ciudadana y Sevilla deje de ser una ciudad insegura y deje de liderar los ránkings de ciudades donde más crece la criminalidad. "El alcalde socialista Muñoz está convirtiendo Sevilla en una ciudad insegura, con una Policía Local anclada en el pasado y con falta de efectivos", ha destacado.

José Luis Sanz ha resaltado que "pondrá en marcha una unidad de drones real y efectiva, no como la que anuncia el alcalde Muñoz, que dice que en marzo de 2022 estará en funcionamiento y estamos en enero y ni siquiera está creada". Ha añadido que "la seguridad hay que tomársela en serio, se trata de uno de los principales problemas de la ciudad por lo que el alcalde no puede anunciar y luego no hacer nada, no se puede seguir engañando a los sevillanos".

Por otro lado, ha explicado que “hay que implantar y potenciar en todos los distritos la figura de agente tutor, poniendo en marcha el programa marco de agente-tutor/a de la FEMP y su implementación en la policía de barrio como recoge la actual RPT”. Hay que recordar que “ya se acordó en el Pleno por unanimidad pero aún no se ha puesto en marcha”.

Sanz ha detallado que “cada vez son más las familias y centros educativos que confían en la figura del agente tutor para resolver conflictos de cualquier índole con menores de edad implicados. Ayuntamientos como Madrid, Valencia, Córdoba, Málaga, Coruña, Alcobendas, etc…ya tienen firmado el acuerdo marco con la FEMP desde hace varios años, siendo más de 200 municipios en todo el territorio nacional donde vienen trabajando desde hace años con esta figura dentro de la Policía Local.

Y, por último, ha dicho que “creará una unidad de intervención modernizada, dotada de todos los medios tecnológicos y recursos necesarios. Sevilla no cuenta con una unidad de intervención policial adecuada como Madrid, sólo tiene una unidad de venta ambulante con sólo 30 agentes para toda Sevilla y sin material ni medios”. Además, “potenciaremos y reforzaremos el servicio nocturno, actualmente muy mermado tanto de mandos como de agentes. No es normal que este servicio cuente sólo con 4 patrulleros para toda Sevilla los días entre semana”.

En definitiva, “quiero que Sevilla cuente con una unidad de intervención, que la policía cuente con un sistema de transmisiones adaptado al siglo XXI y que se implante, de una vez, la figura de agente tutor, que el gobierno municipal tiene paralizado. Nuestra Policía Local no puede seguir anclada en el pasado por la incapacidad del alcalde Muñoz”.

El candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla ha concluido diciendo que quiere ser "el alcalde que garantice la seguridad en nuestra ciudad, por ello la seguridad es una de mis prioridades. Quiero que los sevillanos se sientan seguros y puedan presumir del magnífico cuerpo de Policía Local que tenemos, uno de los mejores de España”.

La unidad de drones se utiliza desde hace dos años