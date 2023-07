Sanz insiste en construir viviendas en Tablada y el PSOE le reitera que son suelos inundables

El nuevo alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, insiste en su idea. Tablada será un importante pulmón de la ciudad, pero incluirá uso residencial. Mantiene su objetivo de que la extensa dehesa junto al río tenga viviendas, lo que la convertiría en una de las áreas de inversión más importantes de la capital andaluza. Pese a todas las críticas recibidas desde que anunció tal intención a los pocos días de tomar el bastón de mando, el regidor popular no ceja en su empeño.

Así lo ha referido de nuevo este jueves. "Lo único que he dicho es que quiero que Tablada sea un grandísimo pulmón verde de la ciudad, pero que ese grandísimo pulmón verde tiene que ser compatible con equipamientos deportivos, culturales y, evidentemente, residencial para Sevilla". Y todo ello con la intención de ampliar el parque inmobiliario de la ciudad y con ello la extensión de la misma. "Creo que Tablada es una zona estupenda para que la ciudad siga creciendo. Las ciudades que no crecen no tienen futuro y Sevilla, en este momento, necesita crecer. La dehesa de Tablada es una zona magnífica para que la ciudad se siga desarrollando y siga creciendo", ha defendido.

Si se toma al pie de la letra tales declaraciones, queda claro que para el alcalde popular Tablada no será el gran parque periurbano planteado por su antecesor en el cargo, Antonio Muñoz. Se convertirá en una gran zona verde, pero con otro usos, como el residencial. Todo ello, además, cuando hace escasos días anunció que llevará a Pleno la eliminación del 6% de los gastos en el desarrollo urbanístico que ahora mismo asumen lo promotores de los suelos.

Un objetivo muy cuestionado

Durante las últimas semanas, la postura de Sanz respecto a esta gran dehesa ha sido muy cuestionada por la plataforma civil Mesa Ciudadana por Tablada y por el principal partido de la oposición, el PSOE, que reclamará en el próximo Pleno el uso exclusivamente público de estos terrenos y su conversión en un parque metropolitano. A este respecto, el alcalde se ha referido a su antencesor en el cargo: "Me da la impresión de que Antonio Muñoz se ha olvidado de que durante un año ha sido alcalde y durante más de siete años, también delegado de Urbanismo". "De un día para otro se le ha olvidado, porque, claro, lo que piensa ahora Muñoz sobre Tablada lo podría haber dicho en este año que ha sido alcalde o en los siete años que ha sido delegado de Urbanismo. Entonces se olvidó de pronunciarse siempre sobre Tablada", ha abundado el regidor hispalense.

A estas palabras ha respondido la portavoz adjunta del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento, Sonia Gaya, quien ha negado cualquier cambio de opinión en este asunto, pues el posicionamiento del PSOE respecto a Tablada sigue igual desde 1996, "cuando el PGOU consideró esta dehesa como zona verde, después de que el Tribunal Supremo la blindara al ser suelo inundable y, por tanto, no urbanizable".

Gaya, en su contestación a Sanz, ha aportado más fechas que evidencian el seguimiento del principal partido de la oposición en el futuro uso de estos terrenos. Ha recordado que en 2015 el Pleno municipal aprobó una moción para impulsar "esa Tablada verde" -moción en la que se abstuvo el PP- y que el pasado noviembre, el anterior alcalde remitió un informe encargado por él mismo a los Servicios Jurídicos Municipales que defiende el uso de los suelos como parque metropolitano y público.

El informe jurídico

“Que José Luis Sanz diga ahora que Antonio Muñoz no se ha pronunciado sobre la Dehesa de Tablada como zona verde en su etapa de alcalde y de delegado de Urbanismo es simplemente mentir”, ha criticado Gaya, quien ha cuestionado incluso que el actual alcalde sepa de qué habla. “Al menos, antes de pronunciarse, debería primero leerse la sentencia del Supremo y el informe urbanístico y jurídico elaborado en noviembre pasado, de forma que no genere falsas expectativas entre los promotores”, ha abundado.

El referido estudio fue encargado después de que en marzo de 2022 Antonio Muñoz mantuviera una reunión con la plataforma Mesa Ciudadana por Tablada para lograr el objetivo de que la dehesa sea una gran zona verde y pública. En esa sesión de trabajo se acordó una hoja de ruta que contemplaba como primer paso la elaboración de un informe jurídico, que fue coordinado por el propio Secretario General del Ayuntamiento. En este estudio se realizó un análisis urbanístico y jurídico de la situación del suelo, así como de las posibilidades de actuación de la administración local. En él se analiza la situación urbanística y jurídica actual de las 380 hectáreas de Tablada, que se mantienen como propiedad privada y protegida por el PGOU como suelo no urbanizable de especial protección.

“Las declaraciones de Sanz demuestran, además de ignorar por completo de qué habla, su evidente improvisación, matizando sus propuestas que en principio planteaban la construcción de viviendas de lujo en estos terrenos catalogados como verdes e inundables y, en consecuencia, no urbanizables”, ha concluido la portavoz adjunta del PSOE.