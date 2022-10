Sanz denuncia la suciedad, las botellonas y la inseguridad en el barrio del Porvenir

"El Porvenir lleva siete años sufriendo la suciedad, el abandono y la falta de inversiones del Gobierno municipal del PSOE", así ha denunciado este lunes el candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla, José Luis Sanz, la desatención de este barrio. Tras las quejas vecinales, ha visitado el barrio y se ha reunido con los vecinos, que le han trasladado los problemas que padecen diariamente de suciedad, arbolado, botellonas o aparcamientos, entre otros asuntos, que provocan que "el barrio del Porvenir se esté degradando constantemente, por la inacción del PSOE".

Según ha detallado Sanz, a la suciedad, se suman "los problemas de seguridad que hay en la zona, por lo que urge, como ya hemos dicho en reiteradas ocasiones, mayor presencia de la Policía Local en los barrios, para ello el gobierno municipal del PSOE debe convocar las plazas que Sevilla necesita para cubrir las vacantes de policía Local que hay actualmente, al menos 400". "Como podemos ver los problemas se repiten barrio tras barrio, porque el alcalde no está en los barrios, no está en los problemas reales de la ciudad y los sevillanos, y, además, no ejecuta los presupuestos ni realiza las inversiones necesarias y pendientes en los barrios".

Al hilo de ello, ha detallado que "para que una ciudad avance sus servicios básicos deben funcionar a la perfección y se deben gestionar los recursos con eficacia y eficiencia, por ello cuando sea alcalde en mi equipo estarán en permanente contacto con los vecinos, para que no estén desatendidos y para que los servicios públicos funcionen como los ciudadanos merecen".

"Cuando sea alcalde se incrementará la frecuencia de la limpieza en todas las calles de la ciudad y crearemos equipos de limpieza urbana integral en todos los distritos, con el objetivo de complementar y optimizar los servicios programados. Además, Lipasam contará con un Servicio Específico de Atención a las entidades vecinales y se mejorará el servicio de atención a incidencias de Lipasam, entre otras medidas", ha añadido.

José Luis Sanz ha concluido con que "cuando sea alcalde la atención en los barrios será una de mis prioridades, por ello me encargaré personalmente de que los vecinos sean atendidos y que los servicios básicos funcionen con eficacia y eficiencia, no voy a permitir que los barrios sigan abandonados, degradados y sucios como ocurre en la actualidad por culpa del PSOE. A partir del 28 de mayo de 2023, los barrios serán atendidos como merecen y realizaremos las actuaciones que tanto necesitan. El abandono, la suciedad y la degradación de nuestras calles tienen los días contados".