Seagram's Gin y música Jazz en directo para disfrutar de una velada inmejorable

Seagram's Gin ha preparado una Jazz Session de Blue Note incomparable de la mano de Makaya McCraven, catalogado como "un visionario de sonido" según jazzinchicago.org. El músico ostenta una extensa experiencia con bandas de hip hop, de baile africanas, música folclórica húngara e indie rock, además de una profunda historia de jazz "directo".

Esta experiencia única, que se podrá disfrutar el 7 de noviembre en la planta baja del Hotel Fontecruz Sevilla Seises, aúna los mejores cócktails de Seagram's Gin junto con la actuación en riguroso directo de uno de los músicos multidisclipinares más internacional.

La velada se dividirá en dos sesiones; a las 20:30 horas y a las 22:00 horas. La entrada incluye maridaje con dos cócktails únicos de Seagram's por persona acompañados de dos tapas. El precio, de 30 euros, es por sesión y persona.

Makaya McCraven

Nacido en Francia, pero criado en el Pioneer Valley of Massachusetts por un músico expatriado, McCraven estudió jazz en la Universidad de Massachusetts Amherst bajo el tutor de las luminarias de jazz Archie Shepp, Marion Brown y Yusef Lateef, y eventualmente desarrolló sus habilidades en la floreciente escena de Chicago.

Sus últimos lanzamientos, Highly Rare, así como Where We Come From han sido bien recibidos en todo el mundo, lo que ha llevado a un aumento de las reservas de sus conciertos en algunos de los mejores clubs, teatros y festivales del mundo, y a tocar junto a artistas como Corey Wilkes, Bobby (Baabe) Irving (Miles Davis), Ari Brown y Bernie Worrell.