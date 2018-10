Seagram's Gin ofrece sus mejores 'cocktails' mientras te mimas en la peluquería y barbería

Ahora, en Seagram’s New York Hotel at FuentecruzSeises podrás experimentar una experiencia sensorial única, al probar el mejor corte de pelo y afeitado de barba de las manos de uno de sus dueño Michael Malbon, junto a su gran equipo de Master Barber.

Las fechas para poder disfrutar de esta experiencia única es desde el 18 de octubre al 11 de noviembre. Con horario de jueves a sábados de 11:00 a 14:00h y de 17:00 a 20:00h. Y los domingos de 11:00 a 14:00h y de 17:00 a 20:30h.

Los servicios que se ofrecen son:

Cocktail clásico Seagram’s Gin + Corte de pelo para hombre o mujer: 20€

Cocktail clásico Seagram’s Gin + Afeitado o arreglo de barba para hombre: 20€

Cocktail clásico Seagram’s Gin + Corte de pelo + Arreglo de barba para hombre: 30€

Cocktail clásico Seagram’s Gin + Corte de pelo + Peinado para mujer: 30€

Esta maravillosa experiencia puede reservarse en la web de Seagram's y disfrutar de un 10% de descuento o pagar en el propio hotel (aunque no incluye descuento, el pago se realizará en el punto de información de Seagram’s Gin)

Frank’s Chop Shop es una de las barberías más icónicas de New York. Situada en el Lower East Side se ha convertido en uno de los referentes para las celebrities neoyorkinas, que buscan un servicio de estilo tradicional y de alta gama.

Esta barbería está inspirada en las clásicas de la América de 1930. Su propósito es recuperar el estilo y técnicas tradicionales del afeitado a navaja, junto con cortes de pelo y shapeups. Todo en un ambiente sin distracciones, con tranquilidad y relajación.

Clientes de lujo

Algunos de los personajes más destacados que han pasado por la barbería han sido el actor ganador del Oscar Adrien Brody, el rapero Rick Ross, el artista de hip-hop Drake o el periodista de la CNN Anderson Cooper.

Estos profesionales se autodefinen como barber shop for the modern gentleman of leisure. Conservan la tradición, técnicas y estilo tradicional de las barberías antiguas de New York, pero adaptado al público moderno y alternativo del nuevo siglo.