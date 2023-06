La Selectividad de 2024 en Sevilla tendrá exámenes por competencias

La Selectividad de 2023 podría ser la última con el formato actual. La llegada de la ley educativa (Lomloe) aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez introducirá importantes cambios en las pruebas de acceso a la universidad, ahora denominada Pevau. Una de estas alteraciones concierne a las nuevas asignaturas que, fruto de la Lomloe, empezarán a impartirse el próximo curso en segundo de Bachillerato. La reforma contempla que dichas enseñanzas se desarrollen con un modelo de educación por competencias, por lo que los alumnos que se examinen de ellas en la Selectividad lo tendrán que hacer de igual modo.

La vicerrectora de Estudiantes de la Universidad de Sevilla (US), Carmen Gallardo, ha explicado este martes que el modelo actual de Selectividad se mantiene desde 2020, cuando se introdujeron algunos cambios tras meses sin que los estudiantes pudieran acudir a clase debido al confinamiento decretado por la pandemia del Covid. La próxima modificación, de mayor enjundia, estaba prevista para 2024, pero, por el momento, se ha quedado en "stand by". El motivo no es otro que la convocatoria de elecciones generales para el 23 de julio y la dificultad de adaptación a la Lomloe.

Gallardo ha detallado que desde dicha comisión se ha pedido al Gobierno central que los exámenes por competencias sólo se apliquen en las nuevas asignaturas que introduce la reforma educativa el próximo curso en segundo de Bachillerato. En ninguna más, por ahora. "Ya más adelante se decidirá si se lleva a cabo en todas las materias", abunda la vicerrectora de la Hispalense.

Uno de los motivos que lleva a ralentizar el desarrollo de los exámenes por competencias en la Selectividad es el alto gasto que supondrán. A este respecto, Gallardo precisa que si ahora, por ejemplo, en el ejercicio de Lengua Castellana y Literatura al alumno se le entrega un página con un extracto por cada opción, en el futuro se contempla que cada estudiante reciba "un dossier" con varios fragmentos de textos para que los compare entre ellos. "Al final, lo que se persigue es cambiar una enseñanza memorística por otra más analítica", refiere la vicerrectora de la US. Todo este material supone un aumento de papel y, por tanto, del coste, que -según los cálculos ya realizados- multiplicará por 25 el gasto habitual en la Selectividad en toda España.

La preparación docente

Pero no sólo se trata de un problema material y económico, sino también de disponibilidad por parte del profesorado, puesto que se necesitan docentes que estén preparados para examinar por competencias, algo que se está empezando ya a hacer en los centros de enseñanzas medias.

Otro aspecto que también se ha pedido modificar es la duración de las pruebas. Actualmente disponen de 90 minutos cada una. Con el nuevo formato sería de 105 minutos, un tiempo que los vicerrectores consideran "excesivo" y que podría dar lugar a que la Selectividad exceda los cuatro días actuales y que, incluso, se celebren ejercicios por la tarde. Una posibilidad poco factible en territorios como Andalucía, que suele registrar altas temperaturas en esta época del año.

El futuro desarrollo de la Lomloe está a expensas de lo que ocurra en las elecciones del 29-J. La llegada del PP a la Moncloa podría suponer el fin de la ley de enseñanza aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez y que salió adelante sin consenso. Por ahora, su aplicación sí se garantiza en el próximo curso. Los alumnos que acaben el Bachillerato en junio de 2024 lo harán con el modelo surgido de la enésima reforma educativa de la democracia.