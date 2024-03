Un separatista catalán ante el Señor del Gran Poder de Sevilla

Todos tienen cabida ante la mirada tierna, mansa y misericordiosa del Señor del Gran Poder. Absolutamente todos. Ante su imagen majestuosa se han arrodillado cardenales, jefes de Gobierno, ministros, alcaldes, empresarios, hermanos de la cofradía que lo cuida hace siglos y vela para que sea accesible a todos; vecinos del centro y de las barriadas, turistas, gente sencilla del pueblo, placeros, taxistas, comerciantes y profesionales liberales que son parte de su guardia pretoriana del día a día, viandantes de paso, meros curiosos, inocentes, condenados, gente con esperanza y señores que la ha perdido... Todos tienen cabida ante el Señor. Así se comprobó, otra vez, en la cola de espera para rendirle culto personal en esta mañana desapacible del Jueves Santo, un día tan importante para la ciudad y para la Hermandad del Gran Poder.

En la cola de espera para venerar al Señor, obra de Juan de Mesa de 1622, estaba muy discretamente Jordi Turull (Barcelona, 1966), destacadísimo dirigente del partido Junts per Catalunya, la formación que tiene condicionado y lastrado al Gobierno de Pedro Sánchez, el partido que dispone de una Ley de Amnistía a la carta que ha sido aprobada por el Congreso de los Diputados, un texto legal que ya está camino del Senado, donde podrá ser dilatado si acaso un par de meses a lo sumo. Turull es un 'pata negra' del separatismo catalán condenado en el procés. Turull es un habitual en las peregrinaciones al refugio belga de Puigdemont, el delincuente fugado en el maletero de un coche tras proclamar sin éxito la República de Cataluña.

Jordi Turull estuvo en la cárcel, no se fugó precisamente en un maletero del coche dejando tirados a sus compañeros. Ex diputado del Parlamento de Cataluña, ex consejero de Interior de un Gobierno tumbado por la aplicación del artículo 155 de la Constitución Española, una medida apoyada entonces por un PSOE en la oposición. Junts per Catalunya es una formación heredera de la antigua Convergencia de la que Turull fue afiliado, un extinto partido de masa social católica y sociológicamente conservadora.

Turull guardó respetuosa y discretamente la cola de espera que se alargaba por toda la Plaza de San Lorenzo hasta estar ante el Señor del Gran Poder. No tuvo suerte porque este Jueves Santo es de los más desapacibles que se recuerdan en la Semana Santa de Sevilla. Pero el Señor merece siempre la visita. Su patetismo, su fuerza expresiva, la rotundidad de la bondad de su rostro, la combinación de poder y mansedumbre que expresa su noble efigie es incomparable.