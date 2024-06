Sevilla, única ciudad andaluza entre las mejores de España para comer

Una reluciente copa de Fino de Jerez, unas cuantas aceitunas y un buen plato de jamón ibérico recién preparado por expertos cortadores en la barra de un típico local gastronómico de Sevilla. Esa podría ser, perfectamente, la receta de la felicidad que se transmite a los lectores de The Times. El diario británico ha elaborado su particular lista de ciudades españoles que hay que visitar obligatoriamente para disfrutar de la mejor comida y en ella ha incluido, como no, a la capital andaluza. Eso sí, Sevilla aparece como la única ciudad andaluza entre las mejores de España para comer.

Valencia, Bilbao, San Sebastián, Oviedo o Palma de Mallorca, en el top ten de ciudades para comer bien en España

El crítico de The Times se olvida de destinos como Málaga, Granada, Huelva o Cádiz, y ensalza las tapas de Logroño, el queso de Oviedo o la variedad de Barcelona. También aparecen en su lista de preferencias por delante de Almería, Jaén o Córdoba, ciudades como Valencia, Bilbao, San Sebastián, Oviedo o Palma de Mallorca.

De Sevilla considera que es un lugar que esconde en sus calles tantos lugares para tomar tapas que para probarlas todas terminarías renunciarte a sentarte en ningún sitio durante el tiempo que estés de paso por la ciudad. Empezando por las 20 tapas en Sevilla que hay que probar. En ubicaciones clásicas del barrio de Santa Cruz, del Arenal o de la calle Betis.

Pero no encuentran cabida en esta lista esas tapas que debes probar en cada provincia andaluza en verano. La pipirrana de Jaén, el salmorejo cordobés, las albondigas de choco de Huelva, las tortillitas de camarones de Cádiz o los espetos de sardinas en Málaga.

Logroño, las tapas y sus vinos

¿Por qué Logroño está considerada como el epicentro español de la tapa? Para los británicos alrededor de su centro histórico hay unos 50 locales para probar, muchos de ellos especializados en un único producto, lo que te incita a llegar, ver, probar y buscar otro lugar en el que seguir consumiendo otras especialidades.

Además, cuenta con un elemento indispensable para subir la calidad de su experiencia gastronómica: el vino. España, que no es el país donde más vino se bebe del mundo (pero casi), tiene en La Rioja un emplazamiento envidiable para degustar lo que The Times califica como unos "tintos afrutados brillantes" o "blancos robustos", que además "son baratos, abundantes y muy, muy buenos".