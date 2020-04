Mañana sí será día lectivo en Sevilla

Mañana, miércoles 29 de abril, sí habrá clases on line para los menores de edad. Aunque en un principio se mantenía como jornada no lectiva, la Delegación territorial de Educación se ha visto obligada a cambiar el calendario escolar debido a la normativa que establece que cuando una jornada es laborable los niños asistan al colegio, en este caso, desde sus casas, debido al estado de alarma decretado por la pandemia del coronavirus.

El miércoles 29 de abril fue considerado día no lectivo al ser festivo local en la capital sevillana, ya que era el miércoles de la Feria de Abril. Al suspenderse la celebración por el estado de alarma, se cambió este día por el 23 de septiembre, cuando se preveía que esta fiesta se trasladaría a otoño.

En un principio el 29 de abril seguía como jornada no lectiva, pero Educación comunicó ayer a los centros educativos que mañana miércoles sí habrá clases on line, puesto que la normativa fija que los días de descanso escolar deben ser también no laborables. Sí se mantendrá el carácter no lectivo del jueves 30 de abril, por lo que los menores tendrán un puente festivo de cuatro días.

Esta obligación no rige en otras provincias andaluzas, pero sí en la de Sevilla, una diferencia que este año, y por las circunstancias excepcionales que se están viviendo, se ha evidenciado.

El Consejo Escolar municipal, que convoca el Ayuntamiento de Sevilla, habrá de decidir las próximas semanas cuándo se traslada la jornada no lectiva de este miércoles. Deberá ser en mayo o junio, puesto que un festivo en el calendario escolar no se puede pasar de un curso a otro.