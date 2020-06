Los datos de Expedia, una de las principales agencias de viajes por internet del mundo, apuntan que durante esos meses de confinamiento ha habido mucho más interés por Sevilla fuera de España, donde ha ocupado el puesto número 9 en las búsquedas de viajeros, que dentro, donde su posición queda relegada al número 14. Es sólo un indicador, pero demuestra que, a pesar de la situación y el terrible bajón, quienes han seguido operando de alguna manera en este sector turístico han constatado que el interés por viajar a destinos como Sevilla no ha muerto.

La recuperación depende, en primer lugar, del levantamiento de las restricciones impuestas por el Gobierno, pero hay otras fronteras que al destino le conviene reabrir sin más dilación porque los mercados internacionales se han empezado a recuperar ya. Hay una reflexión que se están haciendo los gestores del turismo en Sevilla, y que ha quedado manifiesta en las reuniones del Plan 8, la estrategia para impulsar a este sector en la ciudad: ¿Hay que centrarse básicamente en el turismo doméstico en esta primera fase bajo la premisa de que el turista extranjero no llegará hasta 2021? Muchos coinciden, y ya no es un alarde de optimismo, en que no se puede dar el año por perdido, porque hay señales que indican que el turista internacional aterrizará en breve.

La más clara es el interés mostrado por las aerolíneas en el destino Sevilla y que se acompaña por un trabajo de promoción que no se ha llegado a abandonar en ningún momento desde el Ayuntamiento de Sevilla, que tiene bien marcadas sus prioridades. “La velocidad para recuperar el turismo internacional dependerá en parte de los acuerdos en la UE que permitan corredores seguro, pero estamos ya en marcha y las ventas se reactivarán este verano”, comenta Antonio Muñoz, delegado de Hábitat Urbano, Turismo y Cultura del Ayuntamiento de Sevilla.

Antonio Muñoz "Las ventas y reservas se van a reactivar en verano, aunque es temporada baja para nosotros pero el otoño supondrá el inicio de la recuperación más sólida del turismo en Sevilla"

Como Baleares, que incluso ha puesto en marcha una experiencia piloto, Sevilla quiere repescar al turismo alemán. Pero también, y quizás el orden debe ser el del crecimiento experimentado en el último año por estos mercados, al francés, al norteamericano, al italiano y al británico. Sin olvidar tampoco a Portugal, que prácticamente puede considerarse como un mercado doméstico, por su proximidad y también por algo que es clave para que el destino Sevilla siga evolucionando: su capacidad de conexión aérea con Estados Unidos, pues mucho mercado USA entra en Europa a través de Lisboa.

Por ello, el Ayuntamiento de Sevilla mantiene contactos con la aerolínea TAP, entre otras. La alianza con estas compañías aéreas se convierte en una de la mejores herramientas de trabajo para captar a visitantes. Así, hay otros hubs (aeropuertos que una aerolínea usa como punto de transferencia para cubrir sus destinos) que son de mucho interés para la capital, aeródromos que proporcionan el mayor volumen de viajeros del extrajero a Sevilla: además de Madrid y Barcelona y Lisboa, son Londres, París, Ámsterdam y también Fráncfort y Múnich.

Portugal es importante para Sevilla por cercanía y por ser Lisboa puerta de acceso de americanos

Las previsiones eran iniciar las campañas de turismo internacional en septiembre, con la idea de que esta oleada de viajeros llegase hasta Sevilla entre finales de año y la primavera de 2021, pero los planes se están acelerando y ya hay destinos que se han puesto en marcha. Para no perder el tren, nunca mejor dicho, hay una alianza con Barcelona para aprovechar la vía del AVE. Esta campaña forma parte de una de las líneas de la estrategia de recuperación turística puesta en marcha por Sevilla y que contempla, en primer lugar, seguir el camino marcado por Turespaña y Turismo Andaluz, con el convencimiento de que éste no es un reto de Sevilla, sino también de la comunidad autónoma y el país; y luego llegar a acuerdos con otras ciudades europeas y más próximas españolas o portuguesas. Y, por primera vez, el Consorcio de Turismo Sevilla ha llegado a un acuerdo con Turisme de Barcelona para promocionar ambas ciudades de manera conjunta.Y lo primero ha sido esta acción con el mercado francés, número uno para Sevilla. El gasto medio del turista galo en Sevilla es de 90,22 euros por día, lo que demuestra la rentabilidad de trabajar en este acuerdo con aerolíneas y también a través del AVE, puerta de entrada de franceses hasta Sevilla.

La promoción conjunta con Barcelona permite atraer, vía AVE, a mucho visitante de Francia

Sevilla no puede ni quiere olvidarse tampoco del largo radio y hay gestores que recomiendan que no se espere hasta 2021, como era el calendario previsto para retomar la promoción en estos segmentos. Estados Unidos es el tercer mercado para Sevilla, a veces incluso ha subido a segunda posición. Y, de hecho, Sevilla como ciudad sigue estando presente en los eventos internacionales.

¿Cómo se mueve ya Sevilla en los mercados?

Entre el 1 y el 4 de junio, Sevilla ha participado en la Arabian Travel Market, que es el principal evento internacional de viajes y turismo que abre el potencial de negocios en el Oriente Medio para los profesionales de esta industria. Los destinos turísticos de todo el mundo muestran una amplia gama de opciones de alojamiento, atracciones turísticas impresionantes, tecnología de viajes y rutas aéreas claves. En esta feria están presentes compradores y vendedores de todo el mundo y, por primera vez, se ha realizado de forma virtual y el Consorcio Turismo de Sevilla ha sido uno de los pocos destinos españoles que ha participado, junto con Costa del Sol y Turespaña.

La importancia de la participación sevillana radica no sólo en la cantidad de contactos de turoperadores, agentes de viajes, organizadores de eventos e incentivos, empresas de turismo deportivo, blogueros, etcetera... de Oriente Medio, sobre todo de Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí, Omán o Bahréin, sino también en la calidad. Con ellos se están acordando nuevas fórmulas para la promoción de Sevilla en sus catálogos, redes sociales y plataformas digitales de e-learning o webinars. En dicha feria, que es de carácter internacional, también se han mantenido vídeo-reuniones con importantes turoperadores de India, Filipinas, China, Hong Kong, Reino Unido, Argentina, Marruecos o Francia. En total, los técnicos municipales han obtenido 50 contactos con los que están trabajando ya codo con codo para posicionar Sevilla a nivel mundial como destino turístico seguro, reto que se han marcado todas las ciudades y con el que tendrán que competir.

En el sector hay quienes opinan que el ganador será el destino que consiga que viajar sea fácil y agradable y están convencidos de que si el 11-S cambió la forma de moverse en el mundo, ahora también es posible reactivar los desplazamientos asumiendo nuevas obligaciones y dando la bienvenida a un turismo, tal vez, de mayor calidad.

En esta línea, Sevilla quiere seguir apostando por el segmento de lujo, que coincide en gran medida con el larga distancia. Así, participará en Emotions Buenos Aires 2020 e-Edition, del 15 al 19 de junio de 2020, un espacio virtual donde compradores y expositores pueden comunicarse online e intercambiar ideas para crear nuevas oportunidades de negocios para contribuir a la recuperación de la industria turística. Durante 5 días, los expositores latinoamericanos y los compradores internacionales de viajes de lujo tendrán la oportunidad de participar en 30 citas online preprogramadas, hacer negocios e intercambiar experiencias. Este importante certamen ha readaptado su formato y lo presencial se ha cambiado por lo virtual. Sevilla fue sede europea en la anterior edición y seguirá siéndolo durante dos años más, hasta el 2021, por lo que el próximo evento en la ciudad tendrá lugar el próximo noviembre.

El sector confía en que la radiografía que se haga de su situación a final de año tenga una forma de U, o de V en el mejor de los casos y si el movimiento que se percibe ahora se confirma, empiecen a aterrizar turistas en una capital que ya ha empezado a prepararse para ello. De cualquier manera, Sevilla cerró el 2019 como un año récord con 3.121.934 viajeros (6.706.744 pernoctaciones), de los que 1.818.156 eran extranjeros. El turismo internacional ha crecido en Sevilla de manera imparable y el año pasado estos mercados subieron casi seis veces más que el nacional. El italiano se incrementó un 13%, igual que el portugués, pero otros más lejanos, como China, se acercaron a un 34%. Según las cifras de 2019, desde que se decretó la alarma Sevilla ha perdido a 271.000 viajeros de sus cinco mercados prioritarios. Y ahora toca intentar amortiguar la caída abriendo sus fronteras.