La US enseñará lengua y cultura catalana en el nuevo grado de Filología

Será una de las novedades más llamativas a medio plazo en la Universidad de Sevilla (US). La Facultad de Filología de la Hispalense ofertará Lengua y Cultura Catalana como enseñanza dentro del nuevo grado en Lenguas Modernas, Literaturas y Culturas. Esta titulación -que se pondrá en marcha el próximo curso- supone una de la mayores apuestas del centro académico, que pretende abrir con ella un amplio horizonte profesional a los estudiantes, además de conectar la lingüística con los conocimientos Stem, que tanta demanda reciben por parte de las empresas.

"La lengua es un código de comunicación ente personas de una comunidad lingüística. La catalana, además, es una lengua de este país". Así explica Javier Martos, decano de Filología, el motivo que ha llevado a los responsables del centro a incluir dicha enseñanza dentro de los contenidos a impartir en el nuevo grado. La titulación, que se estrenará en el curso 2024/25, trae consigo una novedad en la Hispalense, al adoptar la estructura modular de maior y minor, propia de universidades europeas y muy especialmente de las de EEUU. Las enseñanzas maior aportan un conocimiento troncal de las tres lenguas principales a elegir (Alemán, Italiano o Árabe) y el minor una especialización, ya sea de ese idioma o de otros que sirvan de complemento al primero y, por tanto, ofrezcan al estudiante más posibilidades de ampliar su currículo académico.

Los universitarios que se matriculen en dicho grado podrán optar por dos itinerarios formativos. El primero y más clásico recibe el nombre de maiorplus (156 créditos), que responde al grado tradicional en lenguas extranjeras. Habrá de completarse con uno de los seis módulos de ampliación (12 créditos) que se ofrecen. El segundo modelo supone la combinación del maior (108 créditos) y uno de los nueve minor propuestos (48).

Dos asignaturas catalanas

En estos últimos módulos es donde tiene cabida la enseñanza superior relacionada con el catalán. Lo hará formando parte del currículo de dos minor, uno recibe el nombre de Literaturas y Culturas, donde se incluye Lengua y Cultura Catalana; y otro el de Literatura Española e Hispanoamericana, donde la asignatura se denomina Introducción a la literatura en lengua catalana. Se trata de contenidos que, en todo caso, no se impartirán hasta el tercer curso de la referida titulación, esto es, el ejercicio 2026/27, según el programa de desarrollo del nuevo grado.

Para el contenido de ambas asignaturas -Lengua y Cultura Catalana e Introducción a la literatura en lengua catalana- se ha requerido del Instituto Ramón Llull, que desempeña idénticas funciones al Instituto Cervantes con el español. Dicha entidad está respaldada por la Generalitat de Cataluña, el Ayuntamiento de Barcelona y el Govern balear. Se encarga de dotar a las facultades de docentes para la enseñanza del catalán. La selección del personal propuesto corresponde a las universidades, que lo eligen en función de las cualidades que precisen.

Con la impartición del catalán, la US pretende que los universitarios conozcan una lengua de España y que tengan posibilidades de inserción laboral en comunidades como Cataluña, Baleares o Valencia. No debe olvidarse, además, que en Cataluña para ejercer de funcionario se exige el nivel C1 en dicho idioma así como a los médicos en su segundo año de profesión.

"La apuesta por el catalán es una decisión totalmente indiferente a la política, ya que si fuera por este motivo no impartiríamos muchas lenguas que ofertamos en Filología", explica Martos. El decano recuerda que este idioma también se enseña en universidades madrileñas y en otra más cercana, la de Granada, que lleva años impartiéndolo. En la ciudad de la Alhambra se explica que esta lengua es la novena más hablada de la Unión Europea y que no sólo se emplea en comunidades españolas, sino también en regiones francesas y hasta en comarcas de la Cerdeña italiana. Además del catalán, la Facultad de Filología de la US ya trabaja para ofertar asignaturas similares en euskera y gallego.

Transversal y multidisciplinar

El nuevo grado en Lenguas Modernas, Literaturas y Culturas nace con carácter transversal y multidisciplinar, palabras empleadas por el decano de Filología y que se evidencian cuando se comprueba el currículo. Muchas de sus asignaturas requieren de la colaboración de la Facultad de Comunicación y de la Escuela Superior Técnica de Ingeniería Informática (Etsii). Con la titulación se pretende ampliar el campo profesional de los estudiantes de esta facultad, que había estado hasta ahora centrado el ámbito de la docencia. Una apuesta que coincide con un momento en el que desde el sector de las nuevas tecnologías se reclama el saber de los filólogos para aplicar la lingüística en informática e inteligencia artificial (IA). "Se requiere de expertos que salen de las facultades de Filología para aplicar terminología en las máquinas que hablan con los humanos", refiere Martos, que pone de ejemplo a la sevillana Pilar Manchón, formada en las aulas de este centro.

"Cuando en 2009 entraron en vigor los grados, éste no se creó, mientras sí lo pusieron en marcha otras universidades españolas. Después de años de trabajo, comenzará el próximo curso", añade el decano de Filología. Este primer ejercicio vendrá protagonizado por una formación básica y común para todas las opciones, que entrará en una fase más especializada en el segundo curso, a partir de septiembre de 2025.

El nuevo grado recoge los estudios de idiomas que ya no aparecen como grados exentos en la facultad. Es el caso de Estudios Árabes e Islámicos y Lengua y Literatura Alemana. "No han desaparecido -precisa Martos- sino que han cambiado de contenedor, pero mantienen los contenidos". Los alumnos pueden seguir estudiándolos en su formato tradicional a través del maiorplus. A estas lenguas se suma el italiano, que lleva 14 años sin estar presente en las aulas de Filología.

Las nuevas tecnologías

La apuesta por las nuevas tecnologías se demuestra en asignaturas como Lingüística computacional e IA, Lingüística forense (muy útil para detectar las fake news), Big Data. Creación de corpus y Edición digital o Modelos lingüísticos para el diseño de asistentes virtuales. Todas estas materias se incluyen en el minor de Aplicación de la lingüística y nuevas tecnologías.

El de Mediación y asesoría lingüística e intercultural lo conforman enseñanzas relacionadas con distintos ámbitos profesionales, como Comunicación y Terminología en el ámbito jurídico y económico, Comunicación y Terminología en el ámbito turístico y empresarial o Asesoría virtual y creación de contenidos.

"Lo que pretendemos es otorgar mucha libertad y flexibilidad al estudiante a la hora de elegir los estudios que componen su formación superior", apostilla el decano de Filología, que califica de "revolucionario" el nuevo grado al adoptar una estructura modular sin precedentes en esta facultad.