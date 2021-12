La US reconoce el legado de Clavero Arévalo

El nombre de Manuel Clavero Arévalo ya está grabado en las paredes de la facultad de Derecho. La Universidad de Sevilla ha sido escenario este jueves de un justo y merecido reconocimiento al que fuera su brillante profesor, el catedrático más joven de España y rector. El Instituto García Oviedo ha pasado a llamarse Instituto Universitario de Investigación Manuel Clavero Arévalo en homenaje al que fuera su fundador en el año 1954. Al acto en el que se ha oficializado este cambio de denominación han asistido el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, el rector de la US, Miguel Ángel Castro, la presidenta del Consejo Social de la US, Concha Yoldi, o el presidente de la Real Academia sevillana de Legislación y Jurisprudencia, Francisco López Menudo, además de familiares y amigos.

🔴 DIRECTOEl presidente @JuanMa_Moreno inaugura en #Sevilla la sede del Instituto Manuel Clavero Arévalo. ✅ https://t.co/tlK9ChsYOG — Junta de Andalucía (@AndaluciaJunta) December 9, 2021

El descubrimiento de una placa en el patio principal de la facultad de Derecho ha certificado el reconocimiento que la Universidad de Sevilla ha tributado a Clavero Arévalo. Todas las personas que han participado en este homenaje, han destacado la importancia de una figura clave en la Transición y en la formación de numerosos juristas. Apasionado de la enseñanza, investigador concienzudo. Profesor exquisito y riguroso, han sido algunas de las definiciones que dedicaron a Clavero, fallecido el pasado 14 de junio a los 95 años de edad.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, no ha querido faltar a este homenaje de la Universidad a una de sus más destacadas personalidades. Moreno ha recordado la primera visita que realizó a Clavero tras tomar posesión de su cargo: “Le hice dos o tres preguntas sobre el presente y el futuro de Andalucía. He de confesar que algunas de las respuestas me han servido. Me ofreció muchas claves”. Moreno ha destacado cómo Clavero dio paso al andalucismo moderno y ensalzó su altura ética, valentía para defender principios y valores, su coherencia y excelencia, el paso intelectual y humano y la capacidad que tuvo para entenderse con todos.

De su trayectoria universitaria, el presidente de la Junta ha abundado en su faceta de gran maestro del Derecho Administrativo, modelo de compromiso y honradez: “Aquí se hace un acto de justicia a un hombre de luz que iluminó nuestro camino con su más que generoso esfuerzo. Fue un profesor exquisito y riguroso. Un enamorado de su oficio. Un apasionado de la enseñanza, como recuerdan sus afortunados alumnos. Un investigador concienzudo. Un renovador, también, de los estudios universitarios”.

Por su parte, el rector de la Universidad de Sevilla, Miguel Ángel Castro, ha recordado la trayectoria de Clavero, destacando que, en su perfil universitario, el profesor Clavero, mereció el respeto, el afecto y la admiración de todos cuantos le conocieron: “Fue un profesor, investigador y gestor comprometido con esta institución a la que sentía como suya, en la que estudió, enseñó como catedrático y ocupó la responsabilidad de decano de la Facultad de Derecho, entre los años 1965 y 1967, y de rector desde 1971 a 1975”. Castro, al igual que Juanma Moreno, también ha reconocido que a los pocos días de acceder al cargo de rector fue a visitar a Clavero presentarle sus respetos.

En el homenaje a Clavero Arévalo también han participado sus compañeros en la Universidad. Uno de ellos ha sido el catedrático de Derecho Administrativo Alfonso Pérez Moreno: “Fue nuestro maestro. Conmigo tuvo la singularidad de que me eligió después de unos exámenes para que colaborara con él. Soy su discípulo y a la vez su compañero porque se desdobló la cátedra para que yo no me tuviera que marchar”.

El también catedrático Francisco López Menudo, presidente de la Real Academia Sevillana de Legislación y Jurisprudencia y profesor del departamento de Derecho Administrativo de la US, ha definido a Clavero como “uno de los padres del Derecho Administrativo moderno”. Ha insistido su vertiente investigadora y se ha congratulado de que pudiera conocer el cambio de nombre del instituto: “Fue una iniciativa promovida en vida para que la disfrutara. Su compromiso con la vida universitaria fue permanente y constante”.

El promotor del cambio de nombre del Instituto Universitario de Investigación, su director Emilio Guichot Reina, ha repasado la trayectoria de Clavero en la Universidad, donde fue un brillante profesor que accedió a la cátedra en 1951 convirtiéndose en el catedrático más joven de España: “Este es un homenaje a nuestro común maestro, una de las referencias de su generación. Recuerdo el día que fuimos a su casa para trasladarle la propuesta. El honor no se lo hacía el Instituto a él, sino al contrario”.

En el emotivo acto también han estado presentes el consejero de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades, Rogelio Velasco; el delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, Ricardo Sánchez, y el decano de la Facultad de Derecho, Alfonso Castro, entre otras autoridades.